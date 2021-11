Es regnete Taekwondo-Medaillen für die Tullner

Neun Medaillen haben die Tullner Taekwondoins von der Staatsmeisterschaft und den österreichischen Meisterschaften im Schattenkampf (Poomsae) heimgebracht. Am hellsten strahlt die Silberne von Vize-Staatsmeister Savo Kovacevic.

Allerdings musste sich der Vorzeigesportler nach vier Jahren Staatsmeister in Folge heuer mit Platz zwei begnügen. Der Schock darüber war zunächst groß. Umso beachtlicher, dass das Ausnahmetalent dann noch zwei österreichische Meistertitel erringen konnte. Im Paar bis 30 Jahre LK 1 holte er mit Nina Reinsperger die Goldene und auch im Team Herren bis 30 Jahre mit Andreas Brückl und Fabian Koller wurde er noch einmal Meister.

„Die Staatsmeisterschaft ist geschlagen und ich bin froh, dass Savo sie nun abhaken kann. Gerade mal zwei Wochen davor hat er mit Bestnoten die Polizeiprüfung bestanden. Hinzu kommen die monatlichen Trainingslager des Bundeskaders, um das Nationalteam und damit auch Savo für die Europameisterschaft vorzubereiten“, weiß Obmann Dietmar Brandl.

Für zwei weitere Meistertitel sorgte Michael Stach in der Klasse Herren Nachwuchs bis 30 Jahre und gemeinsam mit Marlene Rebensteiner im Paar-Bewerb. Hier konnten die beiden mit der Synchronität ihrer Präsentationen punkten.

In der Leistungsklasse eins und der Nachwuchsklasse (LK2) schlugen die Brüder Johannes und Matthias Lehner zu. Der 11-jährige Johannes Lehner erreichte mit seiner Ausführung den zweiten Platz und holte somit den Vizemeistertitel Schüler in der LK 1. Sein neunjähriger Bruder Matthias tat es ihm in der Nachwuchsklasse gleich und erreichte Silber.

Eine besondere Konstellation ergab sich im Bewerb Team Junioren weiblich LK1. Zu einem Tiroler Trio stieß die Tullnerin Magda Brandl wegen eines Ausfalls dazu. Gemeinsam holte das Quartett den Vizemeistertitel, obwohl es nur am Wettkampftag Zeit hatte, sich aufeinander einzustellen. „Insgesamt war das eine sehr gute Erfolgsquote für uns. Insbesondere, wo wir uns als Verein vor allem im Breitensport stark machen“, freut sich Trainerin Margit Danek.