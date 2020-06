Anna Größ krönte sich in Villach zur Österreichischen U-18-Meisterin. Die topgesetzte TC-Tulln-Spielerin unterstrich eindrucksvoll ihre Favoritenrolle.

Ohne Satzverlust erreichte die von Tomas Chalupa betreute Absdorferin das Finale. Einem mühelos Auftakterfolg gegen Lisa Gruber (6:2, 6:1) folgten glatte Siege gegen Lea Erenda (6:3, 6:4), Mia Liepert (6:4, 6:3) und in der Vorschlussrunde gegen Nina Plihal (6:1, 6:1). Auch das Finale war eine eindeutige Angelegenheit. Anna Größ wies Sophie Piech, die in der zweiten Runde die auf Nummer zwei gesetzte Ines Faltinger aus dem Bewerb geboxt hatte, klar in die Schranken. Nach 6:4 im ersten Satz ließ Größ ihrer Konkurrentin kein Game mehr!

Zu Beginn hatte die 18-Jährige noch ein Zitterhändchen. „Ich war klare Favoritin. Das hat Druck und Nervosität ausgelöst“, so Größ. Nach neun Breaks zum 5:4 brachte die Gymnasiastin als erste Spielerin ihr Service durch. Beim Satzball hatte sie das Glück der Tüchtigen, das Service tropfte von der Netzkante ins Aufschlagfeld.

Netzroller beim Service brachte Satzgewinn

Zum ersten Mal bei einer U-18-Meisterschaft wurde mit dieser neuen Service-Regel (keine Wiederholung bei Netzkante) gespielt … „Auf längere Sicht war ich die konstantere Spielerin“, so Größ nach ihrem bereits dritten Titelgewinn bei Österreichischen U-18-Meisterschaften (zwei Mal Halle, jetzt auch im Freien). Als Draufgabe triumphierte Anna Größ an der Seite mit Sophia Wurm auch im Doppel-Bewerb (6:2, 6:1 gegen Kostic/Fuchs).

Für Vinzenz Wutzl (TC Tulln) war bereits in der ersten Runde Endstation. Österreichs Nummer 24 der U-18-Altersklasse musste sich Wenzel Graski mit 6:7, 3:6 geschlagen geben. „Es war sehr windig. Sein Gegner hat taktisch sehr clever gespielt“, so Chalupa.

Als Vorbereitung auf die die österreichischen U-18-Meisterschaften nahmen Anna Größ und Vinzenz Wutzl gemeinsam mit ihrem Trainer Tomas Chalupa am ITN-Mixed-Turnier in Gedersdorf teil.

Wutzl besiegte Bezwinger von Größ

Anna Größ setzte sich in ihrer Auftaktrunde mit 6:3, 6:0 durch, verlor dann gegen Josef Auer nach hartem Kampf mit 4:6, 4:6. Auer landete im Halbfinale zwei Runden später auf der Abschussliste von Vinzenz Wutzl, der sich in der Vorschlussrunde mit 6:3, 6:2 durchsetzte. Wutzl stieß mit seinem vierten Sieg in Folge ohne Satzverlust ins Finale vor. Dort kam es im brisanten Duell mit seinem Trainer. Tomas Chalupa hatte bis dahin nur zwei (!) Games abgegeben (beim 6:1, 6:1 im Halbfinale gegen Florian Ditzer, davor zwei Mal 6:0, 6:0).

Chalupa entschied den ersten Satz im Tie-Break für sich, der um 21 Jahre jüngere Wutzl (16) konterte mit 6:1. Das Match-Tiebreak musste entscheiden, es ging nach 2:4-Rückstand noch mit 10:7 an den jungen Herausforderer. „Vini hat sehr gut gespielt und sich den Sieg verdient“, gratulierte Chalupa seinem siegreichen Schützling.