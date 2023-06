Bezirks-Power in der Damen Landesliga

In der Landesliga A der Damenkonkurrenz dürfen sich die beiden Mannschaften aus dem Tullner Bezirk jeweils auf ihre ganz eigene Weise über die nun abgeschlossene Meisterschaftssaison freuen. Während sich der TC Tulln Vize-Landesmeister nennen darf, hat sich die junge Truppe des TK Big Point Muckendorf bereits bei ihrem ersten Auftritt in der höchsten niederösterreichischen Spielklasse etabliert.

Die Tullner Damen legten in der letzten Runde noch einmal einen starken Auftritt gegen den KTK Krems hin. Im Einzeldurchgang wussten sowohl Monika Svobodova als auch Anna Gröss gegen deutlich besser eingestufte Gegnerinnen zu überzeugen. Die weiteren Siege des Schwester-Duos Valerie Baumgartner-Mertz und Alice Laber führten bereits vorzeitig den Gesamtsieg herbei. Damit rangieren die TCT-Damen zu Saisonende, wie auch schon 2019, auf Platz 2 der Tabelle.

Auch die Muckendorfer Damen schlossen ihre erste Saison in der Landesliga A mit einem Heimsieg ab. Gegen den TC Tribuswinkel, welcher letztes Jahr ebenfalls aufgestiegen war, ließen die Muckendorferinnen vor zahlreichen Zuschauern nichts anbrennen. Während Aileen Hoxha noch über drei Sätze gehen musste, zog die restliche Mannschaft um Nathalie Gratzl, Nina Geretschläger, Julia Winkler und Carmen Fink mit souveränen Zwei-Satz-Siegen nach, was auch in dieser Begegnung den Gesamtsieg bereits nach den Einzeln brachte. Damit haben die Aufsteigerinnen der Vorsaison mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewonnen, wodurch es sich die junge Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle schon mehr als gemütlich gemacht hat. „Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung, mit so einer Endbilanz haben wir nicht gerechnet“, verriet Mannschaftsführerin Winkler. „Wir haben in dieser Saison viel dazugelernt und freuen uns schon auf die nächste!“