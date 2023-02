Davis Cup: Tullner Miedler sorgte für Ehrenpunkt

Werbung

Vergangenes Wochenende musste die ÖTV-Davis-Cup-Auswahl unter Kapitän Jürgen Melzer auswärts gegen Kroatien antreten. Dabei ging es für die Österreicher um die ersehnte Teilnahme am Finalturnier Ende November in Malaga, welches sie bereits 2021 erreichen konnten.

Schon im Vorfeld war allen Akteuren klar, dass mit Kroatien ein äußerst harter Brocken aus dem Weg zu räumen ist. Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer schrieb seiner Mannschaft Außenseiterchancen zu.

Tennis Miedler und Co. als Underdog im Davis Cup

„Wir sind in keiner Partie chancenlos, aber die Gesamtaufgabe ist natürlich schwer“, so Österreichs Davis-Cup-Rekordspieler. Das Auftaktmatch im Sportzentrum Zamet in Rijeka bestritt die Nummer zwei des ÖTV-Teams, Dennis Novak (ATP 144), gegen den Spitzenspieler der Gastgeber, Borna Coric (ATP 23).Nach einer über weite Strecken ausgeglichen Partie, musste sich Novak mit 3:6 und 5:7 geschlagen geben.

Im Anschlussspiel lagen dann die Hoffnungen auf Österreichs Zugpferd Dominic Thiem (ATP 99) gegen die kroatische Nummer zwei Borna Gojo (ATP 121) den Ausgleich zu holen. Doch auch Thiem fand kein Rezept gegen seinen aufschlagstarken Kontrahenten und musste sich, wie zuvor Novak, in zwei Sätzen geschlagen geben.

Damit endete der erste Tag mit einem ernüchternden 0:2-Rückstand. Um die Begegnung noch zu drehen, benötigten die Österreicher nun Siege in allen drei Matches am Sonntag. „Wir müssen morgen auf ein Wunder hoffen“, resümierte Melzer über den weiteren Verlauf.

Großer Druck für Miedler und Erler

Der Druck in den ausstehenden Partien war damit enorm. So auch für den Tullner Lucas Miedler (ATP-Doppel 56), der gemeinsam mit Alexander Erler (ATP-Doppel 49) für Österreich im Doppel auflief. Eigentlich hätten sich die beiden auf eine Begegnung mit Kroatiens Spitzendoppel Mate Pavic und Nikola Mektic (ATP-Doppel 7 und 8) eingestellt. Ersterer musste jedoch verletzungsbedingt kurzfristig absagen.

Stattdessen musste der 38-jährige Routinier Ivan Dodig (ATP-Doppel 11) nachrücken. Die Ausgangslage hatte sich damit nur marginal verändert. „Auch Dodig hat unglaubliche Qualitäten, es ist also um nichts leichter geworden. Wir sind immer noch die Außenseiter“, so Miedler vor dem Match.

Doch davon war am frühen Sonntagnachmittag nicht viel zu sehen. Mit den guten Ergebnissen der letzten Wochen und einer lautstarken rot-weiß-roten Fangemeinde im Rücken spielte Österreichs Top-Doppel von Beginn an groß auf.

Bereits beim Stand von 2:1 zeigten Miedler und Erler eine überragende Defensivleistung und erspielten sich so ihren ersten Breakball. Diesen verwandelte Erler mit einem gewaltigen Vorhand-Return-Winner zur 3:1-Führung. Auch wenn die Aufschlagspiele der Österreicher im ersten Satz nicht immer leicht von der Hand gingen, behielten die beiden in den entscheidenden Situationen stets einen kühlen Kopf.

Doppel-Duo zeigte Nervenstärke

Beim Stand von 5:3 zeigten Miedler und Erler noch einmal starke Nerven und verwandelten schließlich ihren fünften Satzball zum 6:3. „Das Break im Rücken hat da schon sehr geholfen“, so Miedler. Im zweiten Durchgang blieben die Aufschläger lange Zeit souverän. Beim Stand von 5:6 mussten die Österreicher jedoch den ersten Breakball und Satzball gegen sich abwehren. Aber auch aus dieser heiklen Phase arbeiten sich die beiden routiniert heraus und eröffneten damit das Tiebreak des zweiten Satzes.

Dieses entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Nach vier vergebenen Matchbällen sowie drei abgewehrten Breakbällen konnten Miedler und Erler ihren fünften Matchball nach knapp zwei Stunden zum Sieg verwandeln.

Damit verkürzten die beiden auf einen 1:2-Zwischenstand, welcher die österreichische Mannschaft weiter im Spiel hielt, und die Entscheidung aufschob. Nebenbei durften sich Miedler und Erler über eine Premiere freuen. Denn noch nie haben die beiden so hoch platzierte Gegner bezwungen.

„Der zweite Satz hätte in beide Richtungen laufen können“, so Miedler nach dem Match. „Aber wir haben gut serviert. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“ Auch Kapitän Melzer lobte das Doppel der Österreicher. „Die beiden haben ein unglaublich selbstbewusstes Doppel gespielt. Das Spiel lag auf Messers Schneide, aber sie sind mental stark geblieben. Darauf kann man wirklich stolz sein!“

Nun lag es erneut an Dominic Thiem auszugleichen. Im Spiel der beiden Mannschaftsbesten musste er sich gegen den favorisierten Coric beweisen.

Der erste Satz verlief äußerst eng und fand sein Ende erst im Tiebreak, das glatt an den Kroaten ging. Im zweiten Satz hatte Thiem nicht mehr viel entgegenzusetzen und verlor das Match schließlich klar. Somit war die Vorentscheidung zum 3:1 für Kroatien gefallen: