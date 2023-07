Doppelt hält besser

Für die fünf Herrenmannschaften des TC Tulln war diese Saison durch besonders viel Spannung geprägt. Während die Kampfmannschaft in der letzten Runde ihren Verbleib in der Landesliga A gesichert hat, mussten sich die Herren 2 bereits früh mit einem Abstieg in die Landesliga C abfinden. In der Kreisliga gab es jedoch gleich doppelte Freude über die Meistertitel der Herren 3 und 5.

Die dritte Herrenmannschaft des TC Tulln dominierte von Saisonbeginn an ihre Gruppe in der Kreisliga B. Bereits ein Blick auf die Tabelle und die Punkteausbeute lässt auf die formidable Leistung der Tullner schließen. Von maximal 28 möglichen Punkten in einer Saison holte der TCT 26 Stück und setzte sich damit schlussendlich mit zwei Zählern Vorsprung vom engsten Verfolger aus Wölbling ab. Auch das direkte Duell mit dem UTC Wölbling entschieden die Tullner klar für sich. Damit dürfen die Herren 3 des TC Tulln nächstes Jahr in der höchsten Kreisklasse aufschlagen. Und auch für die fünfte Mannschaft des TCT gab es diese Saison Grund zur Freude. Diese sicherte sich in der Kreisliga F mit deutlichem Abstand den Aufstieg.

Auch beim UTC Judenau gibt es Freude über einen errungenen Meistertitel. Die zweite Herrenmannschaft konnte sich, ebenfalls in der Kreisliga B, mit einem Punkt Vorsprung auf den TSG St. Pölten zum Gruppensieger küren und wird nächstes Jahr in der Kreisliga A auflaufen. Dort werden sich die beiden Bezirksaufsteiger aus Judenau und Tulln dann gegenüberstehen.