Erleichterung nach Judenauer Heimsieg

Der UTC Judenau durfte vergangenen Samstag endlich aufatmen. In der dritten Runde holten sich die Herren den heiß ersehnten ersten Saisonsieg gegen eine stark besetzte Gastmannschaft aus Brunn. Vorneweg ließ der 23-jährige Tscheche Jan Jermar für die Hausherren nichts anbrennen. Dahinter mussten sich Peter Rathammer und Andreas Simon jeweils gegen ihre jungen Kontrahenten in zwei Sätzen geschlagen geben. Neuzugang Alexander Fuchs profitierte im ersten Durchgang von den vielen Fehlern seines Gegenübers, woraufhin er schnell mit 6:0 in Führung ging. Im zweiten Satz fand der Gast aus Brunn dann zu seinem Spiel und die Partie verlief einen entscheidenden Durchgang. Nach einem harten Kampf war es schließlich Fuchs, der mit 6:4 siegreich aus dem dritten Satz ging. Eine ähnliche Schlacht lieferte sich Tobias Schmidt auf Position Fünf. Doch im Gegensatz zur Fuchs-Partie gestalteten sich beim Mannschaftsführer alle drei Sätze äußerst eng.

Nach insgesamt fast drei Stunden konnte der Judenauer dann mit 6:4 im entscheidenden Satz die Oberhand behalten. Michael Turnhöfer war unterdessen im Sechser-Einzel chancenlos, wodurch es nach dem Einzeldurchgang 3:3 stand. „Die Doppel-Konstellationen haben wir dann gut erwischt“, so Schmidt. Denn nachdem die Nummer Eins der Gastmannschaft gegen Ende des ersten Satzes verletzungsbedingt aufgeben musste, konnte auch das Zweier-Doppel in Form von Jermar/Schmidt ihre Partie klar für sich entscheiden. Die überraschend knappe Niederlage von Fuchs/Turnhöfer trübte die Siegesstimmung daraufhin nur mehr wenig. „Der Sieg tut richtig gut und ist ein wichtiger Schritt für den Klassenerhalt“, freute man sich in Judenau.