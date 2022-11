Erste Bank Open-Titel als Meilenstein für Miedler

Werbung

Am vergangenen Finalsonntag des ATP-500-Turniers in Wien triumphierten der Tullner Lucas Miedler und sein Partner Alex Erler sensationell vor einer ausverkauften Stadthallenkulisse und feierten damit ihren bisher größten Erfolg.

Traumlauf begann im kleinen Rahmen

Doch der Traumlauf von Miedler und Erler begann zunächst in kleinem Rahmen. Denn bis zum Finale am Center Court spielten die beiden ihre Partien durchgehend am Nebenplatz des Turniers am Wiener Heumarkt. Von Turnierdirektor Herwig Straka mit einer Wild Card ausgestattet, ging das heimische Duo zum zweiten Mal im Hauptbewerb eines ATP-500-Turniers an den Start.

In der ersten Runde konnten sich die Österreicher gegen Andrey Rublev und Karen Khachanov, souverän durchsetzen. Im anschließenden Viertelfinale warteten der zweifache Grand-Slam-Sieger sowie ehemalige Nummer Eins der Welt, Marcello Melo (BRA) und Top-10-Einzel-Spieler Hubert Hurkacz (POL) auf die Österreicher. Auch diese Hürde meisterten die Lokalmatadoren bravourös mit 7:6 und 6:4, womit der Halbfinaleinzug fixiert war.

Dort legte das beflügelte Duo einen weiteren Zwei-Satz-Sieg nach und zog somit sensationell ins Finale des größten österreichischen Turniers ein. „Den Heumarkt 2022 haben wir wohl gewonnen“, scherzte Miedler nach dem Semifinal-Erfolg.

Im Finale durften Miedler und Erler dann endlich die ganz große Bühne betreten. Am Center Court der Wiener Stadthalle trafen die heimischen Publikumslieblinge auf die lateinamerikanische Paarung Gonzalez (MEX)/Molteni (ARG). Die Österreicher legten gleich zu Beginn einen Blitzstart hin und führten bereits nach 10 Minuten mit 3:0. Dieses Break ließen sich die beiden auch nicht mehr nehmen. Beim Stand von 5:3 servierte Erler den ersten Satz mit einem lautstarken Ass aus.

Miedler glänzte am Netz

Besonders das starke Netzspiel des Tullners prägte den Charakter dieses Finales. Im zweiten Durchgang konnten alle Protagonisten ihren Aufschlag halten, woraufhin ein Tiebreak die Entscheidung fällen musste.

Nach dem Punktverlust zum 0:1 starteten die Österreicher einen unglaublichen Lauf und gaben keinen einzigen Punkt mehr ab. Beim Stand von 6:1 im Tiebreak war es Miedler, der nach 81 Minuten die Partie mit einem Vorhand-Return-Winner in trockene Tücher brachte.

Unter dem tosenden Applaus von 9.500 Zuschauern ließen sich die Sensationssieger gebührend für ihren ersten ATP-500-Titel feiern. Es ist der zweite Turniersieg von Miedler und Erler auf ATP-Ebene, nach dem ebenso überraschenden Kitzbühel-Sieg im vergangenen Jahr. Fast schon déjà-vu-mäßig spielten sie sich auch damals vor heimischem Publikum von der Wild Card zum Turniersieg.

Der Heimvorteil beflügelte

„Wir lassen uns extrem gerne von den Zuschauern mitnehmen. Der Heimvorteil beflügelt nochmal mehr“, so Miedler.

Mit diesem Sieg schrieben Miedler und Erler auch ein Stück rot-weiß-rote Tennisgeschichte. Denn ein rein österreichisches Siegerdoppel hatte es in der Stadthalle noch nie gegeben. Auch sind Miedler und Erler nun die ersten österreichischen Spieler, die den Doppeltitel bei beiden österreichischen ATP-Turnieren (Wien und Kitzbühel) ihr Eigen nennen dürfen.

„Wir haben zu uns gesagt, wenn diese Geschichte noch niemand geschrieben hat, schreiben wir sie jetzt einfach“, erzählte Miedler im Nachhinein mit einem Augenzwickern.

Das Top-Duo darf jetzt auch bei den Australian Open gemeinsam aufschlagen. Foto: APA/Eva Manhart

Durch ihren Triumph sicherten sich die Doppelspezialisten pro Kopf nicht nur 72.150 Euro Preisgeld, sondern auch satte 500 ATP-Punkte. Damit machen die Österreicher nun einen gewaltigen Schritt in der Weltrangliste.

Alexander Erler tritt auf Position 50 (+25) erstmals in die Top-50 der Welt ein, Lucas Miedler wiederum steht auf Platz 55 (+26) nur knapp dahinter. Mit dieser Platzierung sind die beiden nicht nur fortan die bestplatzierten Doppelspieler in Österreich, auch die Teilnahme an den Australian Open 2023 im Jänner ist den beiden damit erstmalig sicher.

Trotz der Erfolge im Doppel will der Tullner seine Einzelkarriere noch nicht abschreiben. „Ich werde weiterhin auch im Einzel aufschlagen“, so Miedler, der dort baldmöglichst wieder in die Top-300 vorstoßen möchte. „Es wird jetzt jedoch immer schwieriger, beides zu kombinieren.“