Lucas Miedler setzte den nächsten Meilenstein in seiner Karriere. Er schaffte den erstmaligen Einzug in ein Challenger-Finale.

In Winnipeg/Kanada boxte der Muckendorfer in Runde zwei den topgesetzten Peter Polansky/Polen, immerhin die Nummer 110 der Welt (!), aus dem Bewerb (7:6/4, 5:7, 6:1).

Es folgte ein 7:6/4, 6:4-Sieg gegen den Japaner Kaichi Uchida. Miedler schlug acht Asse, nutzte vier von acht Breakbällen.

Im Semifinale bekam es Miedler mit Go Soeda zu tun, jenem Japaner, der ihn im Doppelbewerb in der dritten Runde bezwungen hatte. Miedler gewann den ersten Satz mit 6:3, verlor den zweiten mit 3:6. Im dritten gelang ihm ein frühes Break zum 3:1, beim Stand von 4:1 ließ Miedler mehrere Breakchancen zum möglichen 5:1 aus. Plötzlich hatte Soeda drei Breakchancen zum 4:3 – und nützte die erste. Alles war wieder in der Reihe (4:3 für Miedler, Aufschlag Soeda). Miedler erarbeitete sich Chancen aufs postwendende Break zum 5:3 – und verwertete die dritte (dank des achten Doppelfehlers des Japaners). Miedler schlug auf den Matchgewinn auf und brachte sein Service durch: 6:3, 3:6, 6:3!

Im Endspiel wartete Jason Kubler/Australien, die Nummer 147 der Welt. Miedler erwischte nicht seinen besten Tag und wurde von seinem aktiveren Gegner dominiert. Bezeichnend, dass die österreichische Tennis-Hoffnung sein letztes Aufschlag-Games zu Null abgab. Endstand: 1:6, 1:6.

In der Weltrangliste verbessert sich Miedler um 85 Ränge auf Platz 234. Auf dieser Position hätte er Wimbledon-Quali spielen können, der Cut lag bei 258.