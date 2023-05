Erster Sieg in der Landesliga A

Nach einer hart umkämpften Partie duften die Damen des TK Big Point erstmalig in der höchsten Spielklasse jubeln. Nachdem Aileen Hoxha und Nathalie Gratzl den ersten Satz glatt abgeben hatten, gewannen beide Muckendorferinnen den zweiten Durchgang mit 6:4 und zwangen die deutlich besser eingestuften Kontrahentinnen in einen dritten Satz. „Wir waren alle etwas überrascht, dass es so knapp zuging“, erzählte Mannschaftsführerin Julia Winkler. Im entscheidenden Durchgang behielten jedoch die Hausherrinnen die Oberhand. Währenddessen gewann Nina Geretschläger ihr Match auf Position Drei im Eiltempo und holte somit den ersten Punkt für die Gäste. Auf den hinteren beiden Positionen mussten anschließend auch Winkler sowie Carmen Fink über die volle Distanz gehen. Vor allem die Partie von Fink gestaltete sich durch die defensive Spielweise ihrer Gegnerin zu einem echten Marathon-Match. Doch anders als in den ersten beiden Drei-Satz-Matches dieser Begegnung, behielten nun jeweils die Muckendorferinnen die Oberhand, was die Gäste mit 3:2 in Führung brachte. „Damit wollten wir in den Doppeln eigentlich nur den Punkt zum Sieg holen.“ Doch nachdem das bereits in der Vorwoche gut harmonierende Duo Gratzl/Winkler das Zweier-Doppel sicher nach Hause spielte, drehten auch Hoxha/Geretschläger ihre Partie und bezwangen ihre Gegnerinnen im Matchtiebreak. „Heute haben wirklich alle abgeliefert“, freute man sich in Muckendorf über den heißersehnten ersten Sieg.