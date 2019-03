Gutes Ergebnis für Lucas Miedler! Der Muckendorfer hat es beim Challenger in Pau/Frankreich bis in die dritte Runde geschafft. Das Aus kam gegen den Franzosen Maxime Janvier (6:7/2, 4:6). Miedler wehrte sechs von acht Breakbällen ab, nutzte seinerseits von ebenso acht nur einen.

Zwölf Breakbälle abgewehrt

Zum Auftakt hatte sich Miedler gegen Cem Ilkel/Türkei glatt mit 6:4, 6:3 durchgesetzt. Das Ergebnis war allerdings glatter als der Spielverlauf: Ilkel, die Nummer 251 der Welt, hatte 13 (!) Breakbälle, verwertete nur einen. Miedler war viel effizienter: eins aus vier, lautete seine Bilanz als Rückschläger!

Heiß umkämpft war das Zweitrunden-Duell gegen Lorenzo Giustino (ATP-Ranking 189). Miedler war schon mit einem Bein ausgeschieden, lag 4:6, 2:4 zurück, musste um Tiebreak des zweiten Satzes drei (!) Matchbälle abwehren. „Es hat lange nicht gut ausgeschaut“, bestätigte Miedler, der das Tiebreak schließlich noch mit 10:8 gewann und auch im dritten Satz die Oberhand behielt (6:4).

Auch im Doppel war Lucas Miedler vertreten. An der Seite des Spaniers Gerard Granollers feierte er einen knappen Erstrundensieg gegen die niederländisch-kroatische Paarung David Pel/Antonio Sancic (2:6, 6:4, 10:5). Fast mit demselben Ergebnis, aber einem anderen Sieger endete das Österreicher-Duell mit Tristan-Samuel Weissborn, der den Niederländer Sander Arends zur Seite hatte (6:2, 3:6, 5:10). Weissborn/Arends sollten bis ins Finale kommen.

Reise nach Frankreich hat sich gelohnt

Mit acht (Einzel) bzw. 17 ATP-Punkten (Doppel) und 1950 Euro Preisgeld (1100 Einzel, 850 Doppel) im Gepäck trat Miedler die Heimreise an. Ein erfolgreiches Turnier in Frankreich, und das diesmal ohne Trainer! Die nächste Reise geht weiter. Miedler, der in der Weltrangliste als fünftbester Österreicher auf Position 265 steht, sich um zehn Plätze verbesserte, hat für das Challenger in Drummondville/Kanada genannt.