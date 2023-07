Im Entscheidungsspiel den Meistertitel gesichert

In der Kreisliga C der Herren spitzte sich die Entscheidung um den Meistertitel diese Saison bis in die letzte Runde zu. In der siebten und damit finalen Spielrunde traf die Mannschaft des TC Sitzenberg-Reidling auswärts auf den UTC Perschling. Obwohl Perschling als bisher ungeschlagen in die Begegnung ging, lagen beiden Mannschaften vor der Schlussrunde punktegleich im Tabellenrennen.

Nachdem die ersten drei Einzelspiele durch Michael Schwarz, Lukas Pfiel und Maximilian Haindl klar an die Gäste aus Sitzenberg-Reidling gingen, wendete sich das Blatt auf den hinteren Positionen. Johannes Skoll und Roman Bergermaier mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Im Sechser-Einzel machte Dietmar Schwarz zwar noch einmal spannend, musste sich jedoch schlussendlich im dritten Satz geschlagen geben.

Damit stand es nach dem Einzeldurchgang 3:3, wodurch die Doppel die finale Entscheidung um den Meistertitel bringen mussten. In diesen ließ die Gastmannschaft nichts mehr anbrennen. Sowohl das Einser- als auch das Zweier-Doppel in Form von Schwarz/Haindl und Pfiel/Bergermaier gingen völlig ungefährdet an die Gastmannschaft. Damit darf sich sicher TC Sitzenberg-Reidling Meister nennen und nächstes Jahr in der Kreisliga B aufschlagen.