Den Tullner Herren gelang ein zufriedenstellender Saisonabschluss. Mit dem Auswärtserfolg in Mistelbach konnte man die gute Form der vergangenen Wochen noch einmal unterstreichen.

Maximilian Wild und Gerald Kaiser spielten auf den ersten beiden Positionen hart umkämpfte Matches. Beide Partien gingen in einen dritten Satz, welchen jedoch nur Routinier Kaiser für sich entscheiden konnte. Währenddessen machte der erst 15-jährige Vinzenz Wutzl mit einem Sieg auf Position drei seine Landesligasaison perfekt – sieben Siege in sieben Spielen. Josef Zeitlberger lieferte einen ungefährdeten dritten Punkt. In den Doppeln wurde es noch einmal so richtig eng. Doch Zellinger/Wutzl und Zeiltlberger/Laber konnten in ihren Partien die Oberhand behalten und fixierten somit den 5:4-Auswärtserfolg.

„So ein Sieg zum Schluss tut immer gut“, so Zellinger. „Obwohl der Klassenerhalt schon fixiert war, hat sich jeder Einzelne noch einmal richtig ins Zeug gehaut.“ Mit dem vierten Sieg in diesem Jahr konnten sich die TCT-Herren positiv bilanzieren. „In Summe sind wir mit dieser Saison sehr zufrieden.“

HAUSMENING - JUDENAU 6:3. Für Judenaus erste Herrenmannschaft gab es zum Saisonabschluss kein Happy End. Starke Gegner und das Punkten von Traismauer besiegelten den Abstieg in die Landesliga C.

Schon nach den Einzeln waren die Chancen der Tullnerfelder noch irgendwie in der Landesliga B zu verbleiben gering. Auf den ersten drei Positionen war für die Gäste absolut nichts zu holen. „Wir hätten auf die Matches vier bis sechs gehofft“, so Mannschaftsführer Andreas Simon. Mit der Niederlage von Tobias Himsel erfüllte sich dieser Wunsch jedoch nicht. „Nach dem 2:4-Rückstand haben wir uns für die Doppel eigentlich nichts mehr ausgerechnet.“ Diese Vermutung sollte sich mit dem Endergebnis von 3:6 bewahrheiten.

„Die Liga war dieses Jahr sehr stark“, bewertete Simon den Abstieg. „Wenn unsere Mannschaft so bestehen bleibt, sind wir in der Landeliga C nächstes Jahr hoffentlich wieder vorne mit dabei.“