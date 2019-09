Die erste Damenmannschaft des TK Big Points Muckendorf konnte sich am Samstag im Abstiegsspiel gegen den TC Prottes erfolgreich mit 7:0 durchsetzen. Damit ist der erste Schritt für den angestrebten Verbleib in der Landesliga getan.

Die Dominanz der Muckendorferinnen zeigte sich bereits in den ersten Einzelmatches. Auf Position eins spielte die 14-jährige Nathalie Gratzl ihre Partie, vor allem im zweiten Satz, routiniert nach Hause. Katharina Bieder, mit 23 Jahren die älteste Spielerin der Truppe, erwischte einen Glanztag und konnte ihr Gegenüber mit einer konzentrierten Leistung in zwei Sätzen bezwingen. Besonders erfreulich war überdies der Auftritt von Nina Geretschläger. Die 22-jährige konnte nach einer langwierigen Kreuzbandverletzung endlich wieder in die Mannschaft zurückkehren und ihr erstes Bewerbsmatch seit über einem Jahr sogar gewinnen. Auch Julia Winkler und Carmen Fink ließen auf den hinteren Positionen nicht viel anbrennen und sorgten schon früh für die Vorentscheidung. Mit einem glatten 5:0-Vorsprung gingen die Tullnerfelderinnen in die Doppelspiele. Diese gestalteten sich zwar wesentlich enger als die Einzel, dennoch konnten die Paarungen Geretschläger/Winkler und Gratzl/Fink jeweils den Sieg verbuchen.

Mit dem 7:0-Kantererfolg in Prottes scheint der Klassenerhalt in greifbare Nähe gerückt zu sein. „So richtig freuen können wir uns allerdings noch nicht“, weiß Carmen Fink. Denn wie im Vorjahr entscheiden noch kommende Ergebnissen aus der Bundesliga, ob die Muckendorferinnen ihren Platz in der Landesliga behalten. Sollte der Tennisclub Union Mödling das letzte Aufstiegsspiel kommenden Samstag gewinnen, wäre der Verbleib fixiert.