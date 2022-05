Tulln gewinnt Bezirksderby

Werbung

Tulln setzt sich gegen Judenau durch. Muckendorfs Herren unterliegen Bisamberg klar, doch die Damen setzen sich klar gegen Bad Erlach durch.

Herren Landesliga B

UTC Judenau – TC Tulln 3:6. Der UTC Judenau empfing vergangenen Samstag den TC Tulln zu einem Tullnerfelder Derby-Klassiker. Auf Position Eins hatte Maximilian Wild gegen das übermächtige Spiel von Judenaus Petr Dezort keine Chance. Dahinter entschied Markus Zellinger (TCT) das Duell der Mannschaftsführer gegen Andreas Simon recht eindeutig für sich. Auf Position Drei konnte Vinzenz Wutzl (TCT) gegen Peter Rathammer nach einem umkämpften zweiten Satz einen weiteren Punkt für die Gastmannschaft erzielen.

Währenddessen sorgte Tobias Schmidt (UTC) für den Überraschungssieg dieses Derbys. Gegen den favorisierten Tullner Oliver Wohlfahrt führte Schmidt bereits mit 6:2 und 5:3, ehe Wohlfahrt den zweiten Satz drehen und mit 7:5 für sich entscheiden konnte. Doch der Judenauer blieb mental stark, zog im dritten Satz früh mit Break davon und machte die Überraschung für die Gastgeber schließlich mit 6:2 perfekt.

„Tobi war unser Spieler des Tages“, so der Judanauer Mannschaftsführer. Im Fünfer-Einzel ließ ein fehlerlos auftretender Karl Spitzer (TCT) dem noch immer angeschlagenen Christian Schmutzer nicht den Funken einer Chance. Und auch auf Position Sechs konnte Tim Harreither (TCT) nach einem holprigen ersten Satz das Match gegen Michael Turnhöfer drehen und für einen weiteren Punkt der Gastmannschaft sorgen.

Beim Stand von 4:2 für Tulln nach den Einzeln hatten beide Mannschaften ein klares Ziel für die Doppel: Tulln brauchte ein gewonnenes Match für den Sieg, Judenau eines für den Tabellenpunkt. Im Einser-Doppel holten das Duo Dezort/Simon den notwendigen Sieg gegen Wild/Wohlfahrt. In den übrigen beiden Doppeln sicherten währenddessen sowohl Wutzl/Spitzer als auch Zellinger/Harreither den letztendlich ungefährdeten Sieg der Tullner. „Mit dem Tabellenpunkt haben wir das Plan-Soll erreicht. Mit einem Sieg war nicht zu rechnen“, bilanzierte Simon (UTC). „Für uns war in erster Linie der Sieg wichtig“, erzählte auch Zellinger (TCT) zufrieden.

Herren Landesliga C

TK Big Point Muckendorf – UTC Bisamberg 3:6. Die Muckendorfer standen in der dritten Runde der Landesliga B vor einer schwierigen Aufgabe. Gegen Tabellenführer Bisamberg holte der TK Big Point immerhin einen Punkt. Auf den ersten beiden Positionen mussten sich Martin Mayer und Norbert Richter jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Dahinter gab Mannschaftsführer Mathias Wagner nach zweimonatiger Corona-Zwangspause sein Saison-Debut. Davon ließ sich der Muckendorfer allerdings nicht viel anmerken und siegte souverän in zwei Sätzen. „Ich hatte nichts zu verlieren. Das war mein Vorteil“, erzählte Wagner.

Auf Position Fünf lieferte sich Thomas Schäffert nach verlorenem ersten Satz einen engen Schlagabtausch mit seinem Bisamberger Gegenüber, ehe der Muckendorfer mit 4:6 im dritten Satz den Kürzeren zog. Auch Johannes Schnait verlor den ersten Satz. Doch dann ließ der 16-jährige seine Startschwierigkeiten hinter sich und sicherte sich die Sätze Zwei und Drei mit jeweils 6:1. Somit ging Muckendorf mit einem 2:4-Rückstand in die Doppelspiele. Dort sorgte das Dreier-Doppel in Form von Wagner/Schnait für den nötigen Matchgewinn für den Tabellenpunkt und zum Endstand von 3:6. „Wir haben uns gegen den Titelfavoriten sehr gut verkauft“, so Mannschaftsführer Wagner.

Damen Landesliga B

TK Big Point Muckendorf – TC Union Bad Erlach 2 6:1. Die Muckendorferinnen feierten vergangenen Samstag den zweiten Sieg aus zwei Begegnungen. Dabei profitierten die Gastgeberinnern auch von der Personalnot der Gegnerinnen, welche mit lediglich vier Spielerinnen anreisten.

Das einzige Einzel auf Augenhöhe fand an Position Eins statt. Die 15-jährige Aileen Hoxha erwischte dabei den besseren Start und gewann den ersten Satz mit 6:3. Darauf folgten zwei hart umkämpfte Sätze, welche jeweils im Tiebreak an die Nummer Eins der Bad Erlacherinnen gingen. Auf den Positionen Zwei bis Vier konnten Nina Geretschläger, Kathi Grill und Julia Winkler hingegen für ungefährdete Siege sorgen.

Damit führte die Heimmannschaft mit 4:1 vor den Doppeln, welche allerdings um einiges mehr Spannung als die Einzelspiele zu bieten hatten. Während das altbewährte Duo Geretschläger/Grill ihr Doppel mit 7:5 und 7:6 gewinnen konnten, spielten Winkler und Doppelverstärkung Carmen Fink das Zweier-Doppel mit 10:5 im Matchtiebreak nach Hause. „Dass wir beide Doppel gewinnen und damit vier Punkte für die Tabelle mitnehmen, ist natürlich optimal“, freute sich Mannschaftsführerin Winkler über den klaren Sieg.