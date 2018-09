Lucas Miedler steht beim 250er-Turnier in St. Petersburg im Hauptbewerb – als zweiter Österreicher neben Dominic Thiem und zum ersten Mal bei einem 250er-Turnier seit Wien 2015. Der Sprung unter die Top-200 scheint nur noch eine Frage der Zeit!

In St. Petersburg sorgte der Tullner für eine riesige Überraschung. In der ersten Quali-Runde boxte er den Serben Viktor Troicki, 2011 zwischenzeitlich die Nummer 12 (!) der Welt gewesen, mit 6:2 und 6:3 aus den Bewerb! In der zweiten Quali-Runde setzte sich Miedler gegen den Weißrussen Uladzimir Ignatik mit 6:2, 6:3 durch.

Im Hauptbewerb wartete Damir Dzumhur/BIH, die Nummer 28 der Welt (nach Redaktionsschluss).

Beim Challenger in Istanbul ist Lucas Miedler im Viertelfinale ausgeschieden. In der ersten Runde kam der Muckendorfer durch w.o. weiter. Seine Leistung ist dennoch hoch einzuschätzen, stand ihm doch der Franzose Enzo Couacaud gegenüber, der in der Woche zuvor das Challenger in Cassis/Frankreich aus der Quali heraus gewonnen hatte.

Endstation gegen den dritten Franzosen

Miedler packte im ersten Satz phasenweise sein bestes Tennis aus, wehrte bei 0:40 drei Breakbälle ab, um den ersten Durchgang mit 7:5 zu gewinnen. Beim Stand von 3:0 musste Couacaud verletzt aufgeben.

Es folgte ein 6:3-, 7:6/2-Sieg gegen Elliot Benchetrit/Frankreich, ehe gegen Antoine Hoang – den dritten französischen Gegner in Folge – Endstation war.

Es war eine bittere Niederlage. Miedler verlor den ersten Satz mit 4:6 – und auch den zweiten, nachdem er mit 5:2 in Führung gelegen war …

„Es war ein mühsamer Tag, es hat immer wieder Regenunterbrechungen gegeben. Wir mussten in die Halle wechseln, und sogar in diese hat es hinein geregnet – alles wirklich kein Vergnügen“, so Miedler. Er sparte allerdings auch nicht mit Selbstkritik: „Trotz allem habe ich eine zu schwache Leistung geboten, und das darf in so einem Match nicht passieren. Mein Gegner war durch die Umstände sehr anfällig. Die Niederlage ist auch deshalb ärgerlich, weil es nicht nur um den Einzug in das Semifinale, sondern auch die Top-200 gegangen ist.“

Trösten durfte sich Miedler mit zumindest 17 Weltranglisten-Punkten. Der Einzug ins Viertelfinale war wichtig, galt es doch wertvolle Punkte zu verteidigen. Ende September fällt ihm ein Viertelfinale vom Vorjahr aus der Wertung.