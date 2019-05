Lucas Miedler klopfte an die Tür zum Hauptbewerb der French Open an. Nur ein Sieg fehlte.

Fünf Österreicher gingen in Paris in die Quali. Nur ein einziger zog in die dritte und letzte Runde ein: Lucas Miedler.

Während Jurij Rodionov, Gerald Melzer und Sebastian Ofner bereits zum Auftakt scheiterten, boxte Miedler den Russen Jewgeni Karlowski mit 7:5 6:2 aus den Bewerb. „Der Beginn war nicht gut, aber ich habe mich gesteigert“, resümierte Miedler.

In Runde zwei war für Sebastian Ofner Endstation, nicht aber für den 22-jährigen Muckendorfer. Miedler bewies gegen den Ungarn Attila Balazs Nervenstärke, triumphierte letztlich mit 7:6/5, 6:3. Im ersten Satz lag der Tullnerfelder bei eigenem Aufschlag mit 4:5, 0:40 im Hintertreffen. Und wehrte alle Satzbälle ab! „Bis dahin war ich chancenlos, aber dann habe ich das Match gut gedreht und im zweiten Satz sehr gut gespielt.“ Miedler ist eigentlich kein Freund des Sandplatztennis‘, „und dafür taugte es mir überraschend gut …“

Gegen den Brasilianer Thiago Monteiro ging es um den Einzug in den Hauptbewerb der French Open, der gleichbedeutend mit dem größten Erfolg in der bisherigen Profi-Karriere Miedlers gewesen wäre. Der Traum platzte, Miedler ging als 2:6, 4:6-Verlierer vom Platz. Monteiro nutzte vier seiner elf Breakmöglichkeiten, ließ bei eigenem Aufschlag lediglich drei Breakbälle zu und gab nur ein Mal sein Service ab. Miedler schlug 20 Winner, beging wie sein Gegenüber 17 unerzwungene Fehler.

„Monteiro hat den besseren Start gehabt und von Anfang an extrem viel Druck gemacht, vor allem mit seiner Vorhand. Im zweiten Satz habe ich mich noch einmal gut zurück gekämpft, aber im Endeffekt war er in den entscheidenden Momenten zu stark …“

Miedler musste lange darum zittern, die Qualifikation bestreiten zu können. Der eigentliche Cut lag bei Weltranglistenplatz 227, Miedler lag am Stichtag auf Position 242. Zwölf Absagen vor ihm gereihter Spieler hätte er gebraucht, 17 gab es tatsächlich, sodass der Muckendorfer einer von 129 Herren war, die es in die Quali schafften. Nach einwöchiger Pause geht es für Lucas Miedler in Prostejov weiter.