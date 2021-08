Der Muckendorfer Lucas Miedler und Alexander Erler schrieben mit ihrem Sieg im Doppel-Bewerb des Generali Open Kitzbühel Tennis-Geschichte. Es war tatsächlich ein historischer Triumph. 70 Jahre ist es her, dass eine rein-österreichische Paarung den Doppelbewerb des Kitzbühler Turniers gewinnen konnte. Und der letzte Triumph eines Tirolers – Erler ist ein Kufsteiner – datiert gar aus dem Jahr 1946. Auch für die Spieler persönlich war es ein Meilenstein, nämlich der allererste ATP-Titel ihrer Karriere.

Miedler/Erler vollendeten im Finale gegen gegen Roman Jebavy (CZE)/Matwe Middelkoop (NED) einen sensationellen Siegeslauf. 5000 Zuschauer bejubelten am Center Court einen 7:5, 7:6 (5)-Sieg. Beim Stand von 5:3 schlug Miedler zum Matchgewinn auf, gab sein Service aber ab. Schon bei 6:5 vergaben Miedler/Erler Matchbälle, im folgenden Tie-Break verwerteten sie ihren fünften.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir wollten die Atmosphäre genießen und von Punkt zu Punkt spielen. Egal, was am Platz passiert ist, wir haben daran geglaubt, und da sieht man, was dabei rauskommen kann – natürlich auch, dank der Unterstützung der Fans“, so Miedler, der erstmals mit Alexander Erler in einem Doppelbewerb angetreten war.

In der Vorschlussrunde hatten die beiden einen sensationellen Sieg gegen die Nummer-eins-Paarung Brkic/Cacic gefeiert. Damit waren sie das erste rein-österreichische Doppel seit Thiem/Novak 2016, das in Kitzbühel im Endspiel stand.

Das Halbfinale war nichts für schwache Nerven. Miedler/Erler wehrten zwei Matchbälle ab, um das Match-Tie-Break noch mit 12:10 für sich zu entscheiden. „Wir spielen zum ersten Mal zusammen, waren hier beim Turnier sicherlich die Wundertüte, aber diese Geschichten schreibt nun mal der Tennissport“, so Miedler.

Schon im Viertelfinale hatten sich Miedler/Erler erst im Match-Tie-Break durchgesetzt und Behar/Duran (Urugay/Argentinien) mit 6:7/7, 6:4, 11:9 aus dem Bewerb geboxt. Miedler: „Vor allem im Match-Tie-Break waren ein paar unglaubliche Punkte dabei. Wir spielen zwar zum ersten Mal zusammen, aber wir spielen richtig gut zusammen.“

Im Einzel schied Lucas Miedler in der Qualifikation aus, er verlor gegen den Spanier Mario Vilella Martinez mit 3:6,4:6.

Damit, dass er im Doppel bis Sonntag im Turnier sein würde, war freilich nicht zu rechnen. „Eigentlich hätte ich schon auf Urlaub in Korfu sein sollen. Da muss ich mich bei meiner Freundin entschuldigen.“