Lucas Miedler nach Turniersieg: „Mexiko für immer in unseren Herzen“

Werbung

Für Tullns Tennis-Aushängeschild Lucas Miedler und seinen Tiroler Partner Alexander Erler entwickelte sich die vergangene Woche mehr und mehr zu einem wahren Traumlauf. Nachdem sich das aktuell beste Doppel Österreichs, nach seinem fulminanten Davis-Cup-Match gegen Kroatien Anfang Februar, in den letzten drei Turnieren bereits in der ersten Runde verabschieden musste, sollte es für die beiden in Mexiko zurück in die Erfolgsspur gehen. Während des Triumphs beim ATP-500-Tunier in Acapulco wuchsen Miedler und Erler regelrecht über sich hinaus und wiesen die ganz großen Namen der Tennis-Tour in ihre Schranken.

Bereits in der ersten Runde bekam es das ÖTV-Doppel mit der drittgesetzten Paarung, dem ehemaligen Weltranglistenersten Jamie Murray (ATP-Doppel 37) aus Großbritannien und dem Neuseeländer Michael Venus (ATP-Doppel 17), zu tun. In einer äußerst nervenaufreibenden Begegnung zeigten die Österreicher in den wichtigen Situationen mentale Stärke und setzten sich mit 6:3 6:7 und 11:9 im Matchtiebreak durch.

In Runde Zwei bestätigten Miedler und Erler ihre wiedergefundene Form und legten einen zu weiten Teilen ungefährdeten 6:4 und 6:3-Sieg gegen den Weltranglistenvierten im Einzel, Casper Ruud aus Norwegen, und den US-Amerikaner William Blumberg (ATP-Doppel 99) hin. Damit standen die beiden Österreicher bereits im Halbfinale.

Aktuelles Top-Doppel bezwungen

Dort warteten die topgesetzten Spieler des Turniers. Die niederländisch-britische Paarung Wesley Koolhof und Neil Skupski führt seit November letzten Jahres die Doppel-Weltrangliste fast durchgehend an und ist neben Ram/Salisbury (USA/GBR) die gerade dominanteste Paarung auf der ATP-Tour. Doch davon ließen sich Lucas Miedler und Alexander Erler nicht abschrecken.

VonBeginn weg zeigten die Österreicher, dass sie mit der Weltelite mehr als mithalten können. Schon beim Stand von 1:1 verwandelten sie ihren erste Breakball. Dieses Break konnten Miedler und Erler bis zum 6:4-Satzgewinn beibehalten. Im zweiten Durchgang waren es erneut das ÖTV-Doppel, welches sich die ersten Breakbälle erspielte, jedoch nicht nutzen konnte. Beim Stand von 4:5 waren es dann die Favoriten, die den Satz durch einen Return-Winner von Skupski das Break zum 6:4 und somit den Satzausgleich forcierten. Im darauffolgenden Matchtiebreak zeigten der Tullner und der Tiroler dann abermals ganz großes Tennis. Schnell erspielten sie sich einen 4:0-Vorsprung, welchen sie anschließend in Top-Manier ungefährdet bis über die Ziellinie bringen konnten. „Wir haben eigentlich von Beginn an dominiert und am Schluss ein Weltklasse-Matchtiebreak gespielt“, so Miedler zum Sensationserfolg.

Nervenaufreibendes Endspiel

Im Finale kam es dann zu einem Aufeinandertreffen zweier ungesetzter Paarungen. Neben Miedler und Erler zogen die US-Amerikaner Nathaniel Lammons (ATP-Doppel 43) und Jackson Withrow (ATP-Doppel 47) ins Endspiel der mexikanischen Küstenstadt ein. Die ersten Games lieferten bereits einen Vorgeschmack auf dieses von Spannung geprägte Finale. Nachdem das ÖTV-Duo eine 5:3-Führung trotz Satzball nicht verwerten konnten, gipfelte der erste Durchgang in einem Tiebreak. Dort standen die Österreicher mit 2:6 bereits mit dem Rücken zur Wand. Doch dann zeigten Miedler und Erler abermals aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Durch spektakuläre Punkte, unter anderem zweier phänomenale Volleys des Tullners, zogen die beiden den Kopf aus der Schlinge und drehten das umkämpfte Tiebreak. Beim Stand von 10:9 brachte Miedler mit einem krachenden Vorhand-Return-Winner den ersten Satz in trockene Tücher. Doch es blieb auch im zweiten Satz spannend. Nach dem die Österreicher durch ein Break beim Stand von 3:3 in Rückstand gerieten, hatten die US-Amerikaner die Chance bei 5:3 den Satz auszuservieren. Dieses nervenaufreibende Game gipfelte in einem Rückhand-Return-Winner, dieses Mal vom Tiroler, welcher das ÖTV-Duo wieder auf Spur brachte. Wie schon im ersten Satz, musste auch im zweiten Durchgang ein Tiebreak her, um die Entscheidung zu erzwingen. Dieses Mal zogen die Österreicher vorneweg. Beim Stand von 6:3 verwandelte Miedler erneut mit einem fulminanten Vorhand-Return-Winner den ersten Matchball des Finalspiels.

Miedler erstmals in den Top-50

Mit einer spektakulären Turnierwoche sicherten sich Lucas Miedler und Alexander Erler damit den Titel in Acapulco. Nach Kitzbühel 2021 und Wien 2022 ist dies nicht nur der dritte gemeinsame ATP-Erfolg für das ÖTV-Duo, sondern auch der erste außerhalb Österreichs. „Das ist ein tolles Gefühl. Nachdem wir beide Titel in Österreich gewonnen haben, war unser nächstes Ziel, irgendwo anders einen zu gewinnen. Mexiko wird immer in unseren Herzen bleiben“ so der 26-jährige Tullner. Neben den 61.855 US-Dollar Preisgeld pro Kopf dürfen sich Miedler und Erler auch über satte 500 Punkte für die ATP-Weltrangliste freuen. Damit stehen die beiden seit Montagfrüh nun auf ihren bisherigen Höchstplatzierungen von 42 und 43 der Doppel-Welt.

Für Lucas Miedler steht diese Woche gleich das nächste Highlight seiner Karriere an. Gemeinsam mit dem Briten Cameron Norrie (ATP 12; Einzel) wird der Tullner in Indian Wells sein Debüt bei einem Masters-1000-Turnier geben. Mit Stammpartner Erler wäre sich dies punktemäßig knapp nicht ausgegangen. Durch eine Sonderregelung der ATP, welche die bessere Weltranglistenposition aus Einzel und Doppel heranzieht, ermöglicht der Zusammenschluss mit Norrie somit Miedlers Teilnahme. Beim nachfolgenden Masters-1000 in Miami wollen die Österreicher dann wieder gemeinsam aufschlagen. „Wir hoffen, dass sich das ausgeht!“