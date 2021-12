Miedler auf dem Weg in die Top-100

Für Lucas Miedler endete das Tennisjahr 2021 äußerst versöhnlich. Mit seinem Tiroler Doppelpartner Alexander Erler holte sich der 25-jährige Tullner vergangene Woche den Titel beim ATP-Challenger Turnier in Forli (ITA).

An Nummer eins gesetzt, startete das österreichische Duo mit spürbaren Erwartungen in den Bewerb. In den ersten beiden Runden wurden die Favoriten diesen auch gerecht und siegten jeweils ohne Satzverlust.

Im Semifinale begannen Miedler und Erler allerdings zu straucheln. Gegen das tunesisch-deutsche Team Echargui/Jebens blieb der erste Satz lange offen, ehe das Tiebreak klar zugunsten der Außenseiter verlief. Zu Beginn des zweiten Satzes musste das rot-weiß-rote Duo vermehrt Breakbälle abwehren. Doch der Aufschlag hielt und so nutzten wenig später die Österreicher ihre erste Breakchance.

Das Match spitzte sich in ein ausgeglichenes Matchtiebreak zu, in welchem Miedler und Erler schließlich mit 10:7 die Oberhand behielten. „Sie waren eineinhalb Sätze lang besser als wir, aber am Ende kommt es auf die Big Points an“, analysierte Miedler das enge Match.

Umso besser lief es dafür im Finale. Die an Nummer zwei Gesetzten, Marco Bortolotti (ITA) und Sergio Martos Gornes (ESP), hatten nicht viel gegen das konsequente Spiel der Österreicher auszurichten und mussten sich nach nur 58 Minuten geschlagen geben. „Das war eine nahezu perfekte Partie“, berichtete der Tullner.

Nach den Challenger-Siegen in Sibiu und Helsinki sowie dem sensationellen ATP-Sieg in Kitzbühel, ist dies nun der vierte Titel für Miedler 2021. In der Doppelweltrangliste verbessert er sich damit auf Platz 122.