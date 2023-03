Miedler/Erler: Kein Erfolg bei gemeinsamer Masters-Premiere

Werbung

Nachdem Lucas Miedler vor drei Wochen im kalifornischen Indian Wells sein Debüt bei einem ATP-Masters-1000-Turnier mit dem Briten Cameron Norrie (ATP-Einzel 12) geben durfte, stand der Tullner vergangene Woche wieder mit Stammpartner Alexander Erler am Platz. Die Überraschungssieger von Acapulco haben den Sprung ins Doppel-Hauptfeld des Masters-Turniers in Miami geschafft, und gingen damit zum ersten Mal gemeinsam bei der höchsten ATP-Turnierkategorie auf Punktejagd.

Grand-Slam-Sieger zum Auftakt

In der ersten Runde bekamen es die Österreicher mit den kolumbianischen Routiniers und 2-fachen Grand-Slam-Siegern Juan Sebastian Cabal und Robert Farah (ATP-Doppel 23/24) zu tun. Gleich im ersten Aufschlagspiel der Kolumbianer fanden Miedler und Erler ihren ersten, allerdings auch einzigen, Breakball der Partie vor, welchen sie jedoch ungenutzt ließen. In Folge der ungenützten Breakchance mussten die Österreicher im nächsten Spiel prompt selbst ihren Aufschlag zum 1:2-Rückstand abgeben. „Dann sind wir die ganze Zeit hinterhergelaufen“, berichtete Miedler. Nach 39 Minuten sicherten sich die Kolumbianer den ersten Satz mit 6:4. Auch der zweite Durchgang startete alles andere als günstig für die Österreicher. Gleich im ersten Game mussten Miedler und Erler nach einer 40:0-Führung erneut ein Break hinnehmen. „Das tut dann natürlich sehr weh“, so Miedler. Schnell gerieten sie daraufhin mit 0:4 in Rückstand, aus welchem sich das ÖTV-Duo nicht mehr befreien konnte. Nach 70 Minuten mussten sie sich mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. „Wir haben unsere Gegner leider nie ausreichend unter Druck setzen können“, analysierte Miedler die Erstrundenniederlage. „Vor allem beim Return waren sie an diesem Tag einfach besser.“

In der Doppel-Weltrangliste rutscht der Tullner damit zwei Positionen auf Platz 45 zurück. Kommende Woche wird Österreichs Top-Doppel beim ATP-250-Turnier in Marrakesch (Marokko) aufschlagen.