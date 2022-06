Miedler im Doppel in den Top-100

Werbung

Für Tullns Tennis-Aushängeschild Lucas Miedler brachten die vergangenen beiden Turniere auf der ATP Challenger Tour gemischte Ergebnisse. Nachdem er beim Heimturnier der DANUBE Upper Austria Open in Mauthausen Anfang Mai mit überraschend starken Leistungen im Einzelbewerb aufzeigen konnte, versuchte der 25-Jährige sein Glück bei einem Challenger Turnier der Kategorie 80 in Tunesien.

Dort kam es gleich in der ersten Runde zu einem rot-weiß-roten Duell mit der österreichischen Nummer Fünf Filip Misolic (ATP 216). Nachdem der Grazer den ersten Satz für sich entscheiden konnte, drehte Miedler den zweiten Durchgang zu seinen Gunsten. Im entscheidenden dritten Satz behielt allerdings Misolic die Oberhand.

Im Doppelbewerb, den der Tullner mit seinem Tiroler Erfolgspartner Alexander Erler bestritt, lief es um einiges besser für Miedler. An Nummer Eins gesetzt, bestätigte das österreichische Duo ihre Favoritenrolle bis ins Halbfinale klar. Dort kämpften sie sich gegen die Nummer Vier des Turniers nach fast zwei Stunden mit 6:7 7:6 und 10:4 im Matchtiebreak durch.

Im Finalspiel gegen die kolumbianisch-mexikanische Nummer Zwei ging es dann ähnlich eng her. Hier mussten sich Miedler und Erler allerdings mit 9:11 im Matchtiebreak geschlagen geben und verpassten somit haarscharf ihren sechsten gemeinsamen Doppeltitel.

Nichtsdestotrotz stieß der Tullner mit diesem Ergebnis erstmals in die Top-100 der Doppel-Weltrangliste vor (aktuell Nr. 96).

Vergangene Woche war Miedler beim Challenger-100-Turnier in Proßnitz (Tschechien) am Start. Dort schaffte er es knapp nicht in den Hauptbewerb des Einzels und musste sich somit durch die Qualifikation spielen.

In der ersten Quali-Runde konnte sich Miedler nach verlorenem ersten Durchgang gegen den Tschechen Pavel Nejedly (ATP 586) schließlich mit 6:0 im dritten Satz behaupten. Gegen den Franzosen Calvin Hemery (ATP 326) hatte Miedler in der nächsten Runde keine große Mühe und qualifizierte sich somit für den Hauptbewerb.

Dort traf der Tullner auf die ehemalige Nummer 32 der Welt, den Spanier Pablo Andujar. Nachdem der erste Satz klar an Andujar ging, fand Miedler im zweiten Durchgang besser ins Spiel und gewann diesen mit 6:3. Im entscheidenden Satz setzte sich dann aber wieder die Routine des an Nummer Vier gesetzten Spaniers durch.

Im parallel ausgetragenen Doppelbewerb ging Miedler erneut topgesetzt mit Alexander Erler an den Start. Auch bei diesem Turnier kam das österreichische Duo ohne Satzverlust ins Halbfinale. Dort mussten sich die beiden allerdings gegen die späteren Turniersieger aus Indien mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

Aktuell ist Lucas Miedler mit Partner Erler beim Doppelturnier in Bratislava im Einsatz, wo sie versuchen werden, den zweiten gemeinsamen Titel dieses Jahres zu holen.