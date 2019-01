Das ist ja wie verhext. Schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit machte Tennis-Ass Lucas Miedler mehr Punkte als sein Gegner und ging trotzdem als Verlierer vom Platz. Zum ersten Mal in dem noch jungen Jahr passierte ihm das Kuriosum beim Challenger in Orlando/USA. In der zweiten Runde gewann Miedler 85 Punkte, sein Gegner Mathias Bourgue 82. Trotzdem behielt der Franzose mit 6:4, 2:6, 6:3 die Oberhand.

Bei Future als eins gesetzt

Riesenpech hatte der Muckendorfer auch in der Vorwoche beim mit 25.000 Dollar dotierten Future in Nussloch/Deutschland. Als Nummer eins gesetzt, schied er bereits in der ersten Runde aus. Erneut gegen einen Franzosen und wieder als jener Spieler, der mehr Punkte auf seinem Konto hatte! Miedler kam auf 128 gewonnene Punkte, Jules Okala auf 121. Bitter: Im dritten Satz servierte Miedler beim Stand von 5:4 aufs Match und hatte sogar Matchball! Schließlich verlor der Österreicher mit 6:7/5, 5:7, 6:7/5.

„Mit mehr Punkten zu verlieren, passiert offenbar öfter, als man glaubt“, nahm es Lucas Miedler mit Galgenhumor. Ganz so weh wie in Florida tat die unglückliche Niederlage nicht. Denn: „Selbst bei einem Turniersieg hätte ich nur drei ATP-Punkte bekommen.“

Miedler rutschte noch ins Starterfeld

Um ungleich mehr Weltranglistenpunkte geht es in dieser Woche beim Challenger in Quimper/Frankreich. Der eigentliche Cut lag bei 220 (bezugnehmend auf die Weltrangliste vom 7. Jänner, in der Miedler auf Position 280 lag). Aufgrund der Absage mehrerer vor ihm gereihter Spieler, darunter des für den Daviscup gegen Chile nachnominierten Jurij Rodionov, rutschte der Tullnerfelder noch ins Starterfeld. Erstrundengegner war der Italiener Matteo Donati. Ab 4. Februar bestreitet der 22-Jährige in Budapest das nächste Challenger.