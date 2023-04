Miedler triumphiert in München

Der Erfolgslauf von Lucas Miedler geht munter weiter. Nachdem sich der Tullner beim vorangegangenen Turnier in Marrakesch hauchdünn im Finalspiel geschlagen geben musste, gelang beim nächsten ATP-250-Event in München vergangene Woche der nächste große Coup. Gemeinsam mit Stammpartner Alex Erler holte sich der 26-Jährige in der bayrischen Landeshauptstadt seinen insgesamt vierten Titel auf der ATP-Tour.

Größte Hürde im Viertelfinale

Im Auftaktspiel des 630.000€-dotierten Sandplatzturniers hatten die beiden Österreicher gegen die argentinische Paarung Andreozzi/Duran (ATP-Doppel 82 bzw. 80) keine große Mühe und setzten sich souverän mit 6:2 und 6:4 durch. Im Viertelfinale bekam es das ÖTV-Duo dann mit dem Franzosen Quentin Halys (ATP-Einzel 66), welchen Miedler noch gut aus Jugendzeiten kennt, und dem Niederländer David Pel (ATP-Doppel 81) zu tun, die ihrerseits in der Vorrunde überraschend die Nummer Zwei des Turniers eliminiert hatten. Im ersten Satz genügte Miedler und Erler ein Break, um den Durchgang mit 6:4 für sich zu entscheiden. Der zweite Satz spitzte sich in ein Tiebreak zu, welches die Österreicher trotz Matchball beim Stand von 6:5 nicht verwerten konnten. Im entscheidenden Matchtiebreak führten Miedler und Erler schnell mit 7:1, ehe sie die Partie schließlich mit 10:7 in trockene Tücher spielen konnten.

Dritter Finaleinzug 2023

Das darauffolgende Semifinale gegen die indische Paarung Bhambri/Myneni (ATP-Doppel 76 bzw. 78) forderte den Österreichern zu Beginn einiges ab. Während die Inder bei ihren Aufschlagspielen stets ungefährdet blieben, mussten Miedler und Erler in gleich zwei Spielen einen Breakball abwehren. Im äußerst ausgleichenden Tiebreak war es dann aber das ÖTV-Duo, welches ein Minibreak zum 5:4 für sich nutzen und somit den Durchgang für sich entscheiden konnte. Im zweiten Satz dominierten Miedler und Erler dann klar die Partie und führten schnell mit 5:1. Zwei Games später servierten sie aus. Damit zogen die beiden in ihr bereits drittes Endspiel dieser Saison ein.

Glanzleistung gegen Lokalmatadoren

Im Finale traf das österreichische Davis-Cup-Doppel dann auf die Lokalmatadoren und topgesetzten Deutschen Kevin Krawietz und Tim Pütz (ATP-Doppel 14 bzw. 26), die bis in Endspiel keinen einzigen Satz abgeben mussten. Davon ließen sich Miedler und Erler allerdings nicht beeindrucken. Die Österreicher dominierten von Beginn an die Partie. Bereits beim Stand von 2:1 im ersten Satz gelang den beiden das erste Break, welches sie zum 6:3-Satzgewinn ausnutzen konnten. Und auch im zweiten Durchgang gelang es, den Deutschen beim 3:3 den Aufschlag abzunehmen. Beim Stand von 5:4 verwertete Erler den dritten Matchball mit einem krachenden Aufschlag durch die Mitte. München ist damit nach Kitzbühel (2021), Wien (2022) und Acapulco (2023) der bereits vierte gemeinsame ATP-Titel von Lucas Miedler und Alex Erler. „Ihr wart zwar heute nicht alle für uns, aber die Stimmung war echt gut“, scherzte der Tullner angesichts des Triumphs über die deutschen Lokalmatadoren bei der Siegerehrung. Der Niederösterreicher und der Tiroler dürfen sich über ein Preisgeld von 14.870€ pro Kopf sowie weitere 250 ATP-Punkte freuen. Mit diesen verbessert sich Miedler in der Doppel-Weltrangliste auf Platz 38, was einem neuem Karrierehoch gleichkommt. Im „Race to Turin“, wo die besten 8 Paarungen am Jahresende gegeneinander antreten dürfen, liegen die beiden auf Platz 10.