NÖ Open in Tulln: Die ersten Tage im Überblick

Noch bis Samstag finden auf dem Gelände des TC Tulln die NÖ Open statt. Hier ein Überblick über die ersten beiden Turniertage:

Sonntag, 1. Qualifikationsrunde Der erste Tag der Qualifikation war mit einigen rot-weiß-roten Überraschungen gespickt. Drei der Fünf Österreicher konnten ihren Heimvorteil nutzen und triumphierten gegen weitaus besser gerankte Spieler. Auch die beiden verlorenen Partien waren eng umkämpft. Neil Oberleitner (Nr. 797) gewinnt gegen den in der Qualifikation an Nummer Eins gesetzten Tschechen Jonas Forejtek (Nr. 223). Marko Andrejic (Nr. 1902) gewinnt gegen die Nummer Vier der Qualifikation, den Argentinier Juan Bautista Torres (Nr. 234). Sandro Kopp (Nr. 474) gewinnt ebenfalls gegen einen gesetzten Spieler aus Argentinien, Gonzalo Villanueava (Nr. 277). Alexander Erler (Nr. 722), Doppelpartner von Lucas Miedler, muss sich in der ersten Runde nach gewonnenem ersten Satz dem an Nummer Drei gesetzten Slowaken Filip Horansky (Nr. 229) geschlagen geben. Auch Lukas Krainer (Nr. 593) zieht nach einer äußerst engen Partie gegen Lukas Klein (Nr. 300) nach zwei verlorenen Tiebreaks den Kürzeren.

Montag, 2. Qualifikationsrunde Der zweite Tag der NÖ-Open stand leider unter keinem rot-weiß-roten Stern. Keiner der drei Österreicher schaffte die Qualifikation für den Hauptbewerb. Und auch die beiden Hauptfeld-Starter, Neumayer und Schwärzler konnte ihre Matches nicht für sich entscheiden. Neil Oberleitner verlor gegen den Libanesen Benjamin Hassan (Nr. 293) in zwei Sätzen. Marko Andrejic wiederum konnte eine 5:3-Führung im ersten Satz gegen Lukas Klein nicht verwerten, woraufhin auch er in zwei Sätzen unterlag. Sandro Kopp lieferte sich einen harten Kampf mit dem Deutschen Elmar Ejupovic (Nr. 436). Nach über 2,5 Stunden ging jedoch auch dieses Match nicht zu Gunsten des Österreichers aus.

Montag, Hauptbewerb Der amtierende U16-Europameister Joel Schwärzler wurde mit einer Wild Card für den Hauptbewerb ausgestattet. Unter den Augen seines Coaches Jürgen Melzer musste der 16-jährige Vorarlberger jedoch noch Lehrgeld gegen den Italiener Giulio Zeppieri (Nr. 178) zahlen und verlor glatt in zwei Sätzen. Und auch der 19-jährige Lukas Neumayer fand in der ersten Runde kein Rezept gegen die Nummer Vier des Turniers, den Schweden Elias Ymer (Nr. 133). Für die Nummer 2 des Turniers endete das Tulln-Debut frühzeitig. Der 21-jährige Chun-Hsin Tseng (Nr. 89) aus Taiwan scheiterte am Slowaken Jozef Kovalik (Nr. 201). Dieser drehte nach verlorenem ersten Satz auf und bezwang den an Zwei gesetzten Taiwaner mit 6:4 im dritten Satz.