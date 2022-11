Miedler im Jahr 2022: Eine Saison, die Lust auf mehr macht

Werbung

Auch wenn die letzten beiden Turnierteilnahmen Mitte November nicht ganz nach den Plänen von Lucas Miedler verliefen, stehen die Vorzeichen für die kommende Saison so gut wie noch nie.

Nach dem Sensationssieg im Doppel bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle Ende Oktober, gönnte sich der 26-Jährige erst einmal eine Woche tennis-freien Urlaub unter nahöstlicher Sonne. Auch sein mittlerweile fixer Tiroler Doppelpartner, Alexander Erler, stellte den Schläger für ein paar Tage in die Ecke, ehe das Duo im November zwei abschließende Turniere bestritt.

In Bratislava früh ausgeschieden

Beim Challenger in Bratislava zogen die topgesetzten Österreicher ein undankbares Los und verloren gleich in der ersten Runde gegen den tschechischen Routinier Lukas Rosol (ehem. Nr. 26 ATP) und seinen ungarischen Partner Fabian Marozsan (Nr. 170 ATP) im Matchtiebreak.

„Nach Bratislava sind wir nicht mit den größten Erwartungen gefahren. Wir haben uns nach Wien eine kurze Auszeit gegönnt. Das haben wir am Platz dann auch gemerkt“, ordnete Miedler die Erstrundenniederlage gelassen ein.

In der Folgewoche stand die Titelverteidigung beim Challenger-Turnier im finnischen Helsinki an. Dort ging Miedler auch in der Qualifikation des Einzelbewerbs an den Start, wo er an Mikhail Kukushkin (ehem. Nr. 39 ATP) aus Kasachstan knapp scheiterte. Im Doppelbewerb lief es für Miedler und Erler wieder etwas besser. Nach einem Freilos in der ersten Runde bezwangen sie im Viertelfinale die ehemalige Nummer eins der Doppelweltrangliste, Lukasz Kubot, mit seinem polnischen Landsmann klar in zwei Sätzen.

Gegen Tsitsipas-Bruder ausgeschieden

Im darauffolgenden Semifinale traf das österreichische Davis-Cup-Doppel auf die drittgesetzte Paarung Reese Stalder (USA) und Petros Tsitsipas (GRE), den jüngeren Bruder von Stefanos Tsitsipas. Nach gewonnenem ersten Satz mussten sich Miedler und Erler schließlich im Matchtiebreak geschlagen geben. „Da haben die Gegner einfach den besseren Lauf erwischt“, so Miedler zum verlorenen Tiebreak in Helsinki.

Zufriedener Blick zurück

Alles in allem kann Miedler allerdings auf eine sehr erfolgreiche Doppel-Saison zurückblicken. Auf der Challenger-Ebene erspielte sich der Tullner vier Turniersiege (darunter auch die NÖ Open in Tulln) sowie drei weitere Finalteilnahmen. Der Titel beim ATP-500-Event in der Wiener Stadthalle stellte dann noch einmal alles in den Schatten.

„Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir die Erste Bank Open gewinnen und dafür sonst nichts, hätten wir das wahrscheinlich unterschrieben“, scherzte Miedler in Anbetracht seines bisher größten Erfolges.

„Der Jahresanfang war durch meine Corona-Infektion alles andere als leicht, deswegen bin ich umso glücklicher, dass die zweite Hälfte der Saison so gut verlaufen ist“, so Miedler zum Jahresverlauf. „Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr!“