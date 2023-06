Starker Auftritt im Entscheidungsspiel

Für die Herren des TC Tulln ging es in der letzten Runde der Landesliga A nochmal um alles. Nachdem die Tullner in den vorangegangenen Runden nur einen einzigen Sieg einfahren konnten, stand am finalen Spieltag das direkte Abstiegsduell beim UTC Gedersdorf an.

Die Begegnung bot den Zuschauern gleich zu Beginn Tennis vom Feinsten. Vorneweg zeigte Vinzenz Wutzl eine großartige Leistung in seinem Einzel gegen einen zu favorisierenden slowakischen Legionär. Wie bei all seinen Siegen in dieser Saison verlor der Tullner den ersten Satz, um sich dann bravourös in Drei durchzusetzen. „Er hat gespielt wie aus einem Guss, das war Wahnsinn“, erzählte Mannschaftsführer Markus Zellinger. Auf Position Zwei brachte Maximilian Wild den TCT mit einem souveränen Zwei-Satz-Sieg mit 2:0 in Führung. Zellinger bestritt Marathon-PartieDahinter bestritt Zellinger selbst eine wahre Marathon-Partie, welche er nach zahlreichen liegengelassenen Chancen im ersten Satz nach knapp drei Stunden aus der Hand gab. Auch Johannes Resch musste sich gegen einen zu stabil agierenden Kontrahenten geschlagen geben.

Auf Position Fünf brachte Tristan Haller den TCT mit einem wichtigen Sieg gegen einen besser eingestuften Gegner wieder mit 3:2 in Führung. Im Sechser-Einzel musste Tim Harreither durch eine harte Prüfung.

Sein Gedersdorfer Gegenüber spielte mit den Heimfans im Rücken groß auf und holte in einem hitzigen Match den Überraschungssieg gegen Harreither. Damit blieb es nach den Einzeln mit einem 3:3-Zwischenstand maximal spannend. Für die Doppelspiele setzten die Tullner auf eine inzwischen bewährte Aufstellung.

Aber nicht nur das sollte den dringend benötigen Sieg bringen. Pünktlich zum Start der Doppel kam der Gastmannschaft eine Gruppe von Tullner Fans zur Hilfe. „Schlachtenbummler“ sorgten für Rückenwind„Da haben wir uns ein paar Schlachtenbummler eingeflogen“, wurde im Nachhinein gescherzt. „Mit der Tullner Unterstützung im Rücken ist uns in den Doppeln dann alles aufgegangen“, so Zellinger. Während sowohl die Duos Wild/Zellinger als auch Wutzl/Harreither ihre Partien in zwei Sätzen gewinnen konnten, kämpften sich auch Resch/Haller über das Matchtiebreak zum Sieg. „Das ging schon in Richtung Davis-Cup-Stimmung!“, hieß es vor Ort.

Mit diesem 6:3-Gesamtsieg platziert sich der TCT nun auf Rang 6 in der Tabelle und hat damit den Kopf wohl noch gerade rechtzeitig aus der Schlinge gezogen.

Ein kleines Restrisiko des Abstieges besteht zwar weiterhin (TSG St. Pölten muss im Herbst den Bundeliga-Aufstieg schaffen), die Stimmung in Tulln trübt dies aber nicht. „Grundsätzlich gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben.“