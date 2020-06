Am zweiten Spieltag in der Landesliga B bekamen es die TC Tulln Herren mit der ersten Auswahl des UTC Waidhofen an der Thaya zu tun.

Zum zweiten Mal in Folge durften die TCT-Herren zu Hause aufschlagen. Markus Zellinger, diese Woche auf Position eins spielend, lieferte sich mit seinem Waidhofner Gegenüber einen Nervenkrimi. Nach Verlust des ersten Satzes holte er sich den zweiten Durchgang mit 6:4. Im entscheidenden Satz ging es schließlich bis ins Tiebreak, welches Tullns Mannschaftsführer jedoch nicht für sich entscheiden konnte. „Es ging bis zum Schluss hin und her“, so Zellinger zu seinem Match.

Auf den Positionen zwei und drei lief es für die Tullner deutlich besser. Gerald Kaiser und Maximilian Wild konnten ihre Einzelmatches jeweils in zwei Sätzen gewinnen. Oliver Wohlfahrt hingegen, letztes Wochenende wegen Knieproblemen noch ohne Einzeleinsatz, musste sich, nach gewonnenem ersten Satz, in den Sätzen zwei und drei glatt geschlagen geben.

Positiv aufgefallen sind vor allem die zwei jungen Spieler auf den hinteren Positionen. Tim Harreither und Tristan Haller spielten groß auf. Letzte Woche noch das Landesliga-Debüt gegeben, konnten sie ihre Matches für sich entscheiden. Besonders Haller bot mit seinem 3-Satz-Erfolg über seinen am Papier weitaus stärkeren Gegner, eine tolle Leistung. „Es ist wirklich sehr angenehm für uns, dass wir von den jungen Burschen so eine großartige Unterstützung haben“, schwärmte der Mannschaftsführer. Und das, obwohl die Nummer drei der Mannschaft, der 16-jährige Vinzenz Wutzl, sogar verletzungsbedingt gefehlt hat.

Beim Stand von 4:2 für die Heimmannschaft starteten die Doppelspiele. Dabei hofften die Hausherren vor allem auf das Zweier-Doppel, bestehend aus Kaiser und Wild. Doch gerade diese Paarung hatte als erste ihr Match verloren. Da die anderen beiden Tullner Doppel den ersten Satz auch jeweils abgegeben hatten, schwebte bereites Böses in der Luft. „Ich habe kurz befürchtet, dass wir eine 4:2-Führung aus der Hand geben“, schilderte Zellinger. Doch dann bewiesen die Tullner Nervenstärke, wodurch sie schlussendlich zwei der drei Doppel noch drehen und somit den 6:3-Sieg über Waidhofen einholen konnten.

Nächsten Samstag steht den TCT-Herren mit dem UTC Stockerau ein schwieriger, aber auch gut bekannter Herausforderer gegenüber. Vier der Stammspieler haben im Laufe ihrer Tennis-Karriere nämlich bereits für Stockerau gespielt. „Für uns ist das ein bisschen wie ein Derby“, so Zellinger. „Wir kennen dort alle sehr gut und wissen deshalb auch, dass es alles andere als einfach wird.“