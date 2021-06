Landesliga B, Herren: TC TULLN 1 - TK BIG POINT MUCKENDORF 8:1. Auf Position eins lieferten sich Maximilian Wild (TCT) und Martin Mayer (Muckendorf) einen harten Schlagabtausch. Während der erste Satz noch relativ deutlich an den 20-jährigen Tullner ging, kämpfte sich Mayer im zweiten Satz zurück und brachte die Partie in einen dritten Satz. In diesem konnte Wild das Match wieder zu seinen Gunsten drehen. „Das war ganz wichtig für den weiteren Verlauf“, stellte Markus Zellinger, Mannschaftführer der Tullner, fest. Zellinger selbst hatte auf Position zwei leichtes Spiel mit dem fehleranfälligen Norbert Richter.

Auf Position vier der erste Lichtblick für die Gäste. Mathias Wagner, Mannschaftführer der Muckendorfer, überzeugte mit sehr druckvoller und solider Leistung, was einen klaren Sieg gegen Josef Zeitlberger zur Folge hatte.

Neo-TC-Tullner Karl Spitzer hatte unterdessen mit Johnny Ye keine großen Probleme und gewann klar in zwei Sätzen. Eine sehr enge Partie bestritten Tim Harreither (TCT) und Matthias Wurzer (Muckendorf). Wurzer ging schnell mit 5:2 in Führung, konnte diesen Vorsprung jedoch nicht für sich verwerten. Harreither spielte sich in den Satz zurück und gewann diesen mit 7:5. Es folgte ein ebenfalls enger zweiter Satz, welcher wiederum das bessere Ende für den Tullner hatte.

Die gute Einzelleistung der Tullner wurde durch Tristan Haller komplettiert, welcher klar gegen Thomas Schäffert gewinnen konnte. „Schade, dass wir die beiden knappen Einzelspiele verloren haben“, so Wagner. „Mit einem 1:5-Rückstand in die Doppel zu gehen, ist immer schwierig.“

Diese Einschätzung sollte sich für die Muckendorfer bewahrheiten. Die Tullner zeigten in allen drei Doppelspielen ihre Überlegenheit. „Wir haben mit einer taktischen Aufstellung in den Doppeln versucht, noch etwas zu retten“, erklärte Wagner. „Das ist völlig in die Hose gegangen.“

Der Endstand von 1:8 stellt den TK Big Point Muckendorf nun in den Tabellenkeller der Landesliga B. Umso glücklicher sind die Tullner, die nun auf Platz zwei in der Gruppe liegen, mit ihrer Vier-Punkte-Ausbeute. „Unsere Spieler haben ihre Leistung ziemlich gesammelt abgerufen“, lobt Zellinger seine Mannschaft. „Auch wenn es am Ende eindeutig war, für uns ist das Duell mit Muckendorf immer sehr wichtig!“

Landesliga C, Herren: UTC JUDENAU - TC ST. VALENTIN 6:3. Wichtiger Heimsieg für den UTC Judenau! Gegen St. Valentin ging es lange Zeit eng her. Die ersten drei Einzelspiele gingen allesamt über die volle Distanz von drei Sätzen.

Auf Position eins hatte Petr Dezort zum ersten Mal in dieser Saison zu kämpfen. Nach dem Verlust des ersten Satzes, behielt er im Dritten mit 6:2 die Oberhand. Andreas Simon verlor auf Position zwei ebenfalls den ersten Satz, konnte jedoch den zweiten Durchgang gewinnen. Im Entscheidungssatz setzte sich sein Kontrahent mit 6:2 durch. Währenddessen ging auch Peter Rathammer, nach gewonnenem erstem Satz, in einen entscheidenden Durchgang. In diesem Falle mit dem besseren Ende für den Judenauer.

Auf Position vier musste sich Tobias Schmidt nach einem knappen zweiten Satz geschlagen geben. Eine weitere Zitterpartie bestritt unterdessen Michael Turnhöfer. Nachdem er schon Satzbälle abgewehrt hatte, gewann Turnhöfer das Tiebreak des ersten Satzes mit 12:10. Auch der zweite Durchgang ging mit 7:5 knapp an den Judenauer. Mit einem glatten Sieg von Roland Hönig auf Position sechs ging die Heimmannschaft mit einem 4:2-Vorsprung in die Doppel. „Es war extrem wichtig, dass wir drei der vier engen Matches gewannen“, so Mannschaftsführer Simon.

Bei der Doppelaufstellung setzten die Judenauer auf das Zweier- und Dreier-Doppel. Nachdem das Einser-Doppel gegen die zwei besten Spieler der Gäste chancenlos war, verliefen die beiden hinteren Spiele genau nach den Vorstellungen der Judenauer. Dezort/Hönig und Simon/Turnhöfer fuhren solide Siege ein. „Da ist unser Plan vollends aufgegangen“, so Simon. Damit rangiert der UTC Judenau nun auf Platz eins der Gruppentabelle. „Das war ein wichtiger Schritt Richtung Meistertitel.“ Kommenden Sonntag müssen die Judenauer beim UTC Wolkersdorf aufschlagen.

Landesliga C, Herren: UTC HOLLABRUNN – TC TULLN 2 3:6. In Hollabrunn konnte der erste Sieg der Saison eingefahren werden. Auf Position eins ließ der aushelfende Gerald Kaiser nichts anbrennen und fertigte sein Gegenüber mit der Höchststrafe von 6:0 und 6:0 ab. Dahinter musste sich Andreas Unterhuber nach umkämpftem ersten Satz schließlich mit 6:7 und 2:6 geschlagen geben.

Auf Position drei kämpfte sich Jakob Stark in einen entscheidenden dritten Satz, welcher klar zu Gunsten des Tullners ausfiel. Thomas Laber und Mario Haller sorgten unterdessen für sichere Punkte. Patrick Schmöllerl musste sich auf Position fünf glatt geschlagen geben.

Somit ging der TC Tulln mit einem 4:2-Vorsprung in die Doppel. In diesen sorgten die Paarungen Unterhuber/Stark und Schmöllerl/Laber für klare Siege. „Wir hoffen den Klassenerhalt noch irgendwie fixieren zu können“, so Mannschaftsführer Laber.

Landesliga A, Damen: TC TULLN – 1.SVg GMÜND 6:1. Gmünd hatte den starken Tullnerinnen nicht viel entgegenzusetzen. Auf Position eins teilte Anna Gröss mit 6:0 und 6:0 die Höchststrafe aus. Klara Janackova hatte gegen ihre tschechische Landsfrau im ersten Satz etwas zu kämpfen, ehe sie ihr Match mit 7:6 und 6:2 zu Gunsten Tullns entscheiden konnte. Auf Position drei und vier sorgten die Schwestern Valerie und Alice Mertz für ungefährdete Siege.

Sandra Schauer musste sich im letzten Einzel geschlagen geben. Im Wissen, die Begegnung nicht mehr verlieren zu können, spielte die Heimmannschaft in den Doppeln selbstsicher auf. Während Janackova und Valerie Mertz im Einser-Doppel klar überlegen waren, mussten Gröss und Alice Mertz im ersten Satz noch ins Tiebreak, ehe sie die vier Punkte für die Tabelle fixierten. Kommenden Samstag müssen sich die TCT-Damen erstmals auswärts gegen den UTK Mautern beweisen.