Tullnerinnen siegen im Bezirks-Derby

In der Landesliga A der Damen kam es vergangenen Samstag zu einem Bezirksderby. Der TC Tulln empfing die junge Truppe des TK Big Point Muckendorf. In der Tabelle lagen die Tullnerinnen vor der Begegnung nur einen Punkt vor den Aufsteigerinnen der Vorsaison.

Vorneweg konnte Anna Gröss den ersten Satz gegen Aileen Hoxha zunächst klar für sich entscheiden. Im zweiten Durchgang fand die Muckendorferin dann besser zu ihrem Spiel und lag bereits mit 5:0 in Führung. Doch Gröss behielt die Nerven und holte sich den zweiten Satz mit ganzen sieben Games am Stück zurück. Auf den Positionen Zwei bis Vier waren die Gastgeberinnen dann klar überlegen. Klara Janackova gab gegen Nathalie Gratzl nur ein Spiel ab, während auch das Schwester-Duo Valerie Baumgartner-Mertz und Alice Laber gegen Nina Geretschläger und Katharina Grill jeweils eindeutige Zwei-Satz-Siege einfuhren. Auch Julia Winkler verlor den ersten Durchgang gegen Ingrid Baumann klar mit 1:6. Doch dann musste die Partie aufgrund von Regen in die Halle verlegt werden, was sich als Glücksfall für die Gäste erwies. Winkler konnte durch die schnelleren Bedingungen des Teppichbelags das Match zu ihrem Gunsten drehen und holte damit den ersten Punkt für Muckendorf.

In den anschließenden Doppeln baute das Duo Janackova/Baumgartner-Mertz die Führung der Heimmannschaft gegen Gratzl/Grill weiter auf 5:1 aus. Nun lag es am Zweier-Doppel in Form von Hoxha/Winkler zumindest einen Tabellenpunkt für Muckendorf durch einen Sieg gegen Gröss/Laber zu retten. Nach zwei umkämpften Sätzen spitzte sich dieses Doppel in ein Matchtiebreak zu, welches die Muckendorferinnen schließlich mit 10:8 für sich entscheiden konnten. Mit weiteren drei Punkten rangieren die TCT-Damen nun auf dem zweiten Tabellenrang. Der TK Muckendorf fällt zwar auf Position sechs zurück, ist aber von den Abstiegsrängen ein gutes Stück weit entfernt.