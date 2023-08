Der TTV Tulln muss Abschied nehmen

Insgesamt fünf Sportler werden dem Tullner Tischtennisverein in der kommenden Saison fehlen. Besonders schmerzlich ist der Abgang des „Terminators“ Andras Jakab, der auf neun erfolgreiche Meisterschaften zurückblickt. Jakab kam 2014 vom TTC Wiener Neustadt nach Tulln und errang mit der Kampfmannschaft auf Anhieb den Meistertitel in der Oberliga. Seine Teamkollegen waren damals Andreas Hammerschmid, Christian Schürer-Waldheim und Conrad Miller.

Nachdem sich die Mannschaft zwei Saisonen mit Andras als Nummer eins in der 2. Landesliga stabilisiert hatte, gelang Jakab, Martin Gasnarek und Hammerschmid 2017/18 der Aufstieg in die 1. Landesliga. Dort konnten zwei weitere Titel errungen werden. Zuletzt gelang ihm mit fünf Kollegen der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Auch die Einzelbilanz kann sich sehen lassen: In 311 Spielen blieb Jakab 260-mal siegreich und gewann dreimal die Einzelrangliste. Nun wechselt er zum TTC Gänserndorf in die Oberliga.

Zwei große Namen verlassen den Verein

Mit Michael Kufmüller verlässt eine weitere Institution nach fünf Jahren den Verein. Nach dem Aufstieg der Kampfmannschaft in die 1. Landesliga suchte der TTV Verstärkung und fand sie in dem 23-jährigen Sierndorfer. Er leistete einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Mannschaft bereits im ersten Jahr (2018/19) den Meistertitel fixieren konnte.

Nach einer schweren Verletzung kam Kufmüller in der vergangenen Saison nur wenig zum Einsatz. Dennoch konnte er seinen Abschied beim TTV Tulln mit einem weiteren Meistertitel in der 1. Landesliga krönen.

In der kommenden Saison wird er wieder für seinen Heimatverein TTV Sierndorf in der 2. Landesliga an den Start gehen. Wie bisher wird er weiter als Trainingspartner im Nachwuchsbereich zur Verfügung stehen und auch ein Wiedersehen in der Meisterschaft steht an. Dort trifft Sierndorf auf Tulln 2.

Weiters kommt es zum Abgang von Alexander Tauchner, der zu seinem Heimatverein Grimmenstein zurückkehrt. Ludwig Litzinger spielte aufgrund seines Wohnortwechsels ab der kommenden Saison für den UTTC Sieggraben (Burgenland). Und Günter Jähnert ging vergangene Saison noch in der 2. Klasse an den Start.

Er kehrt nun aber zum TTC Zeiselmauer zurück, wo er mit seinem Sohn die 3. Klasse verstärken wird.

Obfrau Heike Miller, „Tullner Terminator“ Andras Jakab und Andreas Hammerschmid (v.l.n.r.). Foto: TTV Tulln