Dreifach am Podest

Werbung

Mit fünf Nachwuchstalenten war der TTV Tulln bei der letzten Station der WIN-Serie in Linz vertreten. Bei dieser Serie werden Spielerinnen und Spieler nach ihren Ranglistenpunkten gesetzt, wodurch sich meistens sehr viele spannende Spiele auf Augenhöhe ergeben. Ein Szenario, dass den Tullner Tischtennisassen durchaus liegen dürfte, immerhin landeten gleich drei von ihnen auf dem Podest der jeweiligen Gruppe. Am höchsten gesetzt war Patrick Skerbinz. Er musste in der zweiten Gruppe antreten. Er fand leider nicht ganz zu seiner Bestform, fing sich mehrere Niederlagen ein, schaffte es am Ende aber zumindest auf den dritten Platz.

Eine Gruppe weiter unten war Thao Nowak im Einsatz, dem bei der letzten Station der Aufstieg in die dritte Gruppe gelang. Er ging zwar als Außenseiter ins Rennen, ließ allerdings eine deutliche Leistungssteigerung erkennen und schaffte es somit ebenfalls auf den dritten Platz. Der größte Erfolg gelang wohl Fabian Geringer in der vierten Gruppe. Mit einer bärenstarken Bilanz von 8:1 holte er sich hier den Sieg. Robin Tüchler und Carmen Metin hingegen konnten in ihren Gruppen wichtige Erfahrungen sammeln. „Das Turnier war eine große Herausforderung, weil ich als einziger Coach alleine fünf Spieler zu betreuen hatte. In Anbetracht dessen sind die drei Podestplatzierungen sensationell. Besonders Thao konnte nach seiner Verletzung im Herbst eine deutliche Steigerung zeigen“, so Coach Andreas Hammerschmid.