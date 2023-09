Glanzvoller Auftritt in Serbien

Thao Nowak und Nina Skerbinz waren zuletzt mit Betreuer Andreas Hammerschmid in Dimitrovgrad bei der ETTU Youth Series im Einsatz. Bei diesem Turnier im Europacupformat geht es auch um Punkte in der Europaliste und sowohl Nowak als auch Skerbinz konnten bei ihren Auftritten glänzen. Nina setzte sich in der Vorrunde in drei Begegnungen glatt mit 3:0 durch. Auch Thao feierte drei ungefährdete Erfolge.

Durch die ersten Plätze in der Vorrunde mussten beide erst in der zweiten Runde ins Turniergeschehen einsteigen. In dieser schied Thao gegen den Rumänen Alexandru Pop mit 2:3 knapp aus, doch Nina setzte ihren Erfolgslauf fort. Bis zum Semifinale konnten die Konkurrentinnen ihr nicht das Wasser reichen. Gegen Johanna Petery aus Ungarn setzte sich Nina trotz eines zwischenzeitlichen Blackouts im zweiten Satz klar mit 3:1 durch und zog somit ins Finale ein. Mit der Linkshänderin Sophie Barcsai wartete dort keine leichte Aufgabe, doch Nina war weiterhin nicht zu stoppen und setzte sich auch im letzten Spiel glatt mit 3:0 durch. Doch damit nicht genug, setzte die Paarung Skerbinz/Nowak im Mixed-Doppel noch eine Sensation drauf. Als Außenseiter an den Start gegenangen, gewannen sie das Achtelfinale mit 3:0, ehe im Viertelfinale ein harter Kampf gegen die an Nummer 2 gesetzten Lokalmatadore aus Serbien wartete. Die Tullner Nachwuchstalente bewiesen die stärkeren Nerven und gewannen mit 3:2.

Beflügelt von diesem Erfolg konnten Thao und Nina sowohl das Halbfinale als auch das Finale klar mit 3:0 gewinnen und sich den Titel im Mixed-Doppel sichern.

Während Nina Skerbinz und Thao Nowak in Serbien glänzten, überzeugte auch die Kampfmannschaft der Herren in der 2. Bundesliga. Diese war gleich doppelt auswärts im Einsatz und feierte zwei Siege.

Diesmal verstärkte Thomas Grinninger die Mannschaft um Martin Heimberger und Patrick Skerbinz. Am Samstag ging es gegen die Naturfreunde Stadlau. Mit diesen lieferten die Tullner sich einen harten Kampf. Stadlau-Legionär Balazs Fixl erwies sich an diesem Tag als unbezwingbar und holte drei Punkte für die Gastgeber. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und jeweils zwei Punkte für die drei Tullner in den übrigen Spielen gelang aber dennoch ein 6:3 Erfolg.

Diesen Schwung nahmen die Tullner in das Duell gegen die SG St. Veit/Hainfled mit. Dort ließen Grinninger und Co. absolut nichts anbrennen und setzten sich klar mit 6:0 durch. Nach fünf gespielten Runden hält das Team aus Tulln bei vier Siegen und einer Niederlage und liegt damit auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Jetzt gibt es eine kleine Pause für die TTV-Asse. Am 28. und 29. Oktober geht es weiter. Da wartet mit den Heimspielen gegen Pottenbrunn und Linz aber dafür ein absolute Highlight.