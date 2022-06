Patrick Skerbinz mischt in der Elite mit

Werbung

Patrick Skerbinz vom TTV Tulln eilt weiterhin von Erfolg zu Erfolg. Zuletzt war er beim top-besetzten WTT Youth Contender Turnier in Platja d‘Aro in Spanien am Start und konnte mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen.

Zum Auftakt war er im U17-Bewerb am Start, in dem er sich mit teilweise wesentlich älteren Kontrahenten messen musste. Gegen Iulian Chirita, die rumänische Nummer 5 der U17-Weltrangliste musste er ein deutliches 0:3 hinnehmen. Im zweiten Spiel konnte er dafür Luka Khidasheli aus Spanien mit 3:0 bezwingen. In der 1. Hauptrunde war dann aber gegen Tim Giltia aus Belgien mit 1:3 schluss.

In der U15 schaffte er es sogar in die zweite Hauptrunde. Nach einer deutlichen Niederlage gegen Dominykas Samoulis aus Dänemark lieferte er sich einen spannenden Schlagabtausch auf Augenhöhe mit Miguel Zaballos aus Spanien, den er am Ende mit 3:2 bezwingen konnte.

In der ersten Hauptrunde hatte er mit Benat Garcia kaum Probleme und konnte sich mit 3:1 durchsetzen. In der zweiten Runde bekam Skerbinz es aber mit einem anderen Kaliber zu tun. Mit Balazs Lei stand er der ungarischen Nummer 4 der U15-Weltrangliste gegenüber und musste sich deutlich geschlagen geben.

Trainer Andreas Hammerschmid ist dennoch zufrieden: „Es ist sehr positiv, dass Patrick in beiden Bewerben die Qualifikation für die Hauptrunde geschafft hat. Je mehr Spiele auf internationalem Niveau, desto besser für seine Entwicklung. Außerdem wird er in der Weltrangliste einen großen Schritt nach vorne in die Top 100 machen. Nächstes Jahr muss eine Verbesserung unter die Top 50 U15 das Ziel sein.“