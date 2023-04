Skerbinz schreibt Vereinsgeschichte

Werbung

Tullns Nachwuchstalent Nina Skerbinz machte sich selbst das größte Ostergeschenk. Bei den 22. Raiffeisen-Youth-Championships in Linz sicherte sie sich gleich zweimal Gold.

Das international renommierte Jugendturnier findet traditionell zu Ostern statt und dauert von Gründonnerstag bis Ostermontag. Skerbinz erste Teilnahme vor zwei Jahren war ebenfalls bereits von einer Medaille gekrönt. Damals konnte die Tullnerin Bronze und ihre erste internationale Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Erfolgreich verlief auch ihr Start 2022, als sie gemeinsam mit Mariia Lytvyn den U-13-Teambewerb für sich entschied.

Dass auch dieser Erfolg noch zu überbieten ist, bewies Skerbinz heuer. Rund 350 Spielerinnen und Spieler aus 10 Ländern (darunter Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Italien, Schweden, Moldawien, Wales, …) traten heuer in der Linzer Tips Arena an. Gespielt wird in den Kategorien U11, U13, U15, U17 und U19 jeweils in den Kategorien männlich/weiblich sowie im Einzel und im Team.

Die frisch gebackene Nachwuchsspielerin trat heuer in der U15 an. In fünf Tagen stand die 13-Jährige ganze 23 Mal an der Platte und ging bei 20 Gelegenheiten als Siegerin hervor. Nur drei Mal, stets im Teambewerb und einmal davon im Doppel, musste sich die junge Tullnerin geschlagen geben.

Im U15-Mädchen-Einzel behielt das NÖTTV-Ass sieben Mal in Folge die Oberhand und entschied auch das Final-Duell mit U15-Nationalteamkollegin Elina Fuchs 3:2 im Entscheidungssatz für sich. Bereits am Tag zuvor hatte Skerbinz, gemeinsam mit Bundesliga-Kollegin Celine Panholzer (OÖ), ihre Endspielkonkurrentin und deren Partnerin, Mariia Lytvyn (St), knapp mit 3:2 auf Platz zwei verwiesen.

Lokalmatadorin Nina Skerbinz und Celine Panholzer (v.l.) setzten sich im Finale des Doppelbewerbs knapp gegen ihre Konkurrentinnen durch. Foto: Privat

„Aktuell fehlen mir eigentlich die Worte. In der Vergangenheit hatte Nina immer wieder Probleme, in den entscheidenden Momenten ihr volles Potenzial abzurufen. Und auch dieses Turnier begann für Nina spielerisch nicht ganz nach Wunsch. In den ersten Tagen war sie selbst noch sehr unzufrieden. Zum Glück konnten wir an den richtigen Stellschrauben drehen. Nina steigerte sich im Verlauf des Turniers und wurde für ihre harte Arbeit belohnt“, so Betreuer Andreas Hammerschmid fassungslos.

Als erster Spielerin in der Vereinsgeschichte des TTV Tulln gelang Skerbinz damit ein Turniersieg im einzel auf internationaler Ebene. „Ein internationales Turnier in Österreich ist immer etwas Besonderes. Deshalb bin ich sehr glücklich, dieses Turnier gewonnen zu haben“, freut sich die Spielerin.