Starke Leistungen bei Nachwuchs-EM

Vom 14. bis zum 23. Juli fand im polnischen Gliwice die Jugend-Europameisterschaften der Altersklassen U15 und U19 im Tischtennis statt. Die Arena Gliwice mit einem Fassungsvermögen diente dabei als würdige Kulisse für den absoluten Saisonhöhepunkt im europäischen Nachwuchs-Tischtennis.

Zwei Spielerinnen und ein Coach aus Tulln

Unter den ca. 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Ecken und Enden des Kontinents befanden sich auch zwei Nachwuchs-Asse des TTV-Tulln: Nina Skerbinz und Celine Panholzer. Beide haben mit dem Aufstieg des TTV-Teams in die Bundesliga ohnehin eine bereits grandiose Saison hinter sich. Den Start in die EM machte der Teambewerb. Für das österreichische U15-Team, gecoacht von TTV-Tulln-Cheftrainer Andreas Hammerschmid waren neben Skerbinz und Panholzer auch Elina Fuchs (Burgenland) und Julia Dür (Salzburg am Start). Gespielt wird in zwei Levels, wobei in Level 1 die 16 besten Teams der letzten EM und in Level 2 die restlichen Teams das Starterfeld bilden. Die heimische Auswahl hatte sich ein hohes Ziel gesteckt, nämlich vom Level 2 aufzusteigen und somit den Einzug unter die 16 besten Mannschaften zu fixieren.

Nach einer intensiven Vorbereitung in der auch mit den aserbaidschanischen und tschechischen Nationalteams trainiert wurde, war die Form ausgezeichnet, was sich bereits in den ersten Spielen zeigte. Mit klaren Siegen gegen Bosnien (3:1), Lettland (3:0), Slowenien (3:1) und Wales (3:0) wurde der Gruppensieg fixiert und die österreichischen Mädels standen im Play-off um den Aufstieg. Die Bilanz von Nina Skerbinz war zu diesem Zeitpunkt bereits beachtlich. Sie gewann alle sechs Einzel und auch die beiden Doppel, in denen sie antrat.

Aufstieg gegen Israel fixiert

Ebenso erfolgreich verlief dann das Play-off-Spiel gegen Israel, das die Österreicherinnen mit 3:0 für sich entscheiden konnten und damit den angepeilten Aufstieg fixierten. Plötzlich stand man unter den Top 16 Europas im Achtelfinale.

Hier kam es zum Aufeinandertreffen mit Topfavorit Deutschland, wo man sich gegen die späteren Team-Europameisterinnen erwartungsgemäß mit 0:3 geschlagen geben musste. Doch bereits in den Platzierungsspielen um die Plätze 9 bis 16 folgte eine starke Reaktion. Mit einem 3:0 gegen Italien wurde der Klassenerhalt für die nächste EM fixiert. Das gelang den österreichischen U15-Mädels zuletzt vor zehn Jahren. Letztlich reüssierte man nach einer 2:3-Niederlage gegen Rumänien im letzten Spiel auf dem beachtlichen elften Platz.

Schwerer Start und frühes Aus im Einzel

Mit dieser Topleistung im Rücken ging es mit viel Vorfreude in die Individualbewerbe. Aufgrund ihrer internationalen Erfolge war Nina Skerbinz hier gesetzt und stieg erst in der zweiten Hauptrunde ein. Da wurde es gleich spannend, denn mit der Ukrainerin Daria Kovalova stand ihr eine richtig starke Gegnerin gegenüber. Nach gelungenem Start in die Partie stand es bereits 3:0 für das Nachwuchs-Ass des TTV Tulln, dann riss allerdings der Faden. Die Ukrainerin stellte auf 3:3, doch im entscheidenden Satz gelang es Nina Skerbinz wieder ihren Fokus zu finden und sie setzte sich mit 4:3 durch.

Im folgenden Sechzehntelfinale war dann allerdings Endstation. Gezeichnet von der langen Dauer des Turniers musste Nina gegen die spätere U15-Europameisterin Hanka Kodetova aus Tschechien antreten. Sie konnte ob der müden Beine nicht mehr an ihre Bestform anknüpfen und musste sich mit 0:4 geschlagen geben. Alles in allem darf sie dennoch auf eine sehr starke EM zurückblicken, wie auch Coach Hammerschmid unterstreich: „Mit dem Aufstieg in Level 1 im Teambewerb haben wir einen wesentlichen Grundstein für eine Top-Platzierung im nächsten Jahr gelegt, wo 3 von 4 Spielerinnen weiterhin startberechtigt sein werden. Im Einzel war bei Nina leider etwas die Luft draußen. Mit Platz 17 darf man dennoch nicht unzufrieden sein.“

Für das 13-jährige Nachwuchstalent geht es nun für eine Woche in den Urlaub, ehe auch schon die Saisonvorbereitung beginnt: „Auf den Urlaub freue ich mich schon sehr, besonders aufs Meer.“