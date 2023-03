Trainingslager mit „Susi“

Werbung

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen stattete Liu Jia dem TTV Tulln einen Besuch ab und widmete sich in einem Trainingslager den größten Nachwuchstalenten des Vereins. Nina und Patrick Skerbinz, Lara Taborsky, Thao Nowak und Fabian Geringer kamen in den Genuss der Trainingseinheiten mit der Grande Dame des Österreichischen Tischtennis. „Ich fühle mich schon sehr wohl hier in Tulln und komme gerne wieder,“ ließ Susi wissen. Die nächsten Trainingslager sind bereits geplant.