Tischtennis TTV Tulln-Damen: Vier Siege an zwei Tagen

Liu Yuan, Nina Skerbinz, Lara Taborsky und Celine Panholzer mit Unterstützerin Birgitt Krenn-Bösel (v.l.n.r.). Foto: TTV Tulln

N ach neun Spielen stehen die Tullnerinnen in der Tabelle des unteren Bundesliga-Playoff an erster Stelle. Im Cup gelang der Aufstieg in die nächste Runde.