Tulln-Express nicht zu stoppen

Die Vorfreude der Tullner Tischtennis-Asse vor dem Auswärtsspiel gegen Amstetten war groß. Vor Ort bot sich eine tolle Kulisse und beide Teams rechnete sich Chancen auf einen Sieg aus.

Das Match begann für die Tullner mit einer Überraschung, denn Andras Jakab musste im Auftaktspiel gegen Janos Kovacs jun. eine Niederlage einstecken. Auch Skerbinz und Gasnarek hatten zu kämpfen, doch zumindest Grininger bot eine souveräne Vorstellung. Mit einem 3:1 im Rücken steigerte die Mannschaft sich in den Doppelbegegnungen und stellte mit zwei weiteren Siegen vorentscheidend auf 5:1. Am Ende stand dann ein doch deutliches 8:2 für Tulln zu Buche.

Herausragend waren dabei insbesondere Thomas Grininger und Youngster Patrick Skerbinz mit ihren zwei Erfolgen in den Einzelduellen. Die Landesligamannschaft steht mit diesem jüngsten Erfolg unmittelbar vor dem Titelgewinn. Die erste Chance diesen endgültig zu fixieren, bietet sich bereits am kommenden Wochenende vor heimischem Publikum gegen Bruck an der Leitha.