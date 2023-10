Tulln mischt die Bundesliga auf

Gegen Stockerau, den vermeintlich größten Titelkonkurrenten der Linzerinnen, gingen die Tullnerinnen als klare Außenseiterinnen in die Partie. Beflügelt von den zahlreich erschienenen Auswärtsfans entwickelte sich aber eine hochklassige Partie. Nach einer Niederlage von Celine Panholzer und einem Sieg von Liu Yuan sorgte Nina Skerbinz mit ihrem Sieg im ersten Einzelduell für die Führung. Diese wurde im Doppel sogar auf 3:1 ausgebaut. Als Liu Yuan in ihrem zweiten Spiel sogar schon klar in Führung lag, träumten die Tullnerinnen wohl etwas zu früh von der Sensation, denn Stockerau schlug zurück und holte sich die letzten zwei Spiele. Unter dem Strich gab es ein 3:3, mit dem wohl beide Teams gut leben konnten.

Gegen den mit drei starken Legionärinnen antretenden TTC Olympic war das Team aus Tulln erneut in der Außenseiterrolle, ließ sich aber auch diesmal davon nicht abschrecken. Liu Yuan zeigte mit zwei 3:0-Erfolgen im Einzel ihre Klasse und steuerte gemeinsam mit Nina Skerbinz den dritten Punkt bei.

Etwas unglücklich liefen die Einzel für Nina Skerbinz, die gegen Shoman Fagr ein 0:2 noch aufholte, jedoch im Entscheidungssatz verlor und Celine Panholzer, die beim Stand von 3:2 gegen Alaa Saad im Entscheidungssatz bei 5:3 leider drei Matchbälle auf den Gesamtsieg vergab und diesen mit 5:6 verlor.

Dennoch durfte man aufseiten der Tullnerinnen mit einem Unentschieden gegen drei ausländische Legionärinnen zufrieden sein.

Gegen Wiener Neudorf gelang dann ein voller 4:1-Erfolg. Die Tullnerinnen waren in der Favoritenrolle und wurden dieser gerecht. Nach einer Auftaktniederlage von Celine Panholzer gegen die gegnerische Nummer 1 Truzsinszki zündete Tulln dann den Turbo. Sowohl Liu Yuan in ihren beiden Einzeln als auch Nina Skerbinz und das Doppel Liu/Skerbinz blieben ohne Satzverlust und sicherten ihrem Team mit dem 4:1 den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in Österreichs höchster Spielklasse.

„Trotz dieses gelungenen Auftakts dürfen wir unser Saisonziel nicht außer Augen verlieren - das ist und bleibt der Klassenerhalt“, gibt Coach Andreas Hammerschmid die Marschrichtung für die kommenden Runden vor. Da geht es für Tulln unter anderem gegen die Champions League-Halbfinalistinnen Linz AG Froschberg.