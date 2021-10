Tullner Talente im Nachwuchs

Viel erfolgreicher hätte das Wochenende für die tischtennisbegeisterte Familie Skerbinz wohl kaum laufen können. Während sich die 11-jährige Nina beim Trainingslager im slowenischen Otocec in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld für das ETTU Development Programm qualifizieren konnte, trat ihr 13-jähriger Bruder Patrick beim U15 Top 10 in Maria Alm an, wo er sich sensationell den dritten Platz erspielte.

Nina wurde, nachdem sie bereits bei zwei Trainingslagern der ETTU überzeugen konnte zum Auswahl-Camp eingeladen. Für die Aufnahme in das Programm waren neben der Performance im Training und der Platzierung beim Abschlussturnier auch die übrigen Eindrücke des Trainerteams ausschlaggebend. Nina konnte auf ganzer Linie überzeugen und wurde mit sechs anderen Mädchen in das ETTU-Projekt aufgenommen. Die ETTU bietet jungen Talenten wie Nina Skerbinz eine Gelegenheit, sich bereits in jungem Alter regelmäßig mit den Topspielerinnen der Nachbarländer zu messen.

Doch auch der Erfolg ihres Bruders, der in Maria Alm hauptsächlich gegen ältere Konkurrenten antrat, kann sich sehen lassen. Nach einer glatten 0:3-Niederlage zu Turnierbeginn kam Patrick von Spiel zu Spiel besser in Form. Mit einer Bilanz von sechs Siegen und drei Niederlagen reüssierte er auf dem ausgezeichneten dritten Platz der Gesamtwertung.