Tullnerin Nina Skerbinz holt U21-Meistertitel im Doppel

Dass Nina Skerbinz zu den heißesten Eisen im Österreichischen Nachwuchs-Tischtennis zählt ist kein Geheimnis mehr. Dennoch darf man den jüngsten Erfolg des Tullner Aushängeschilds als großen Erfolg werten.

Die 13-Jährige war bei den U21-Meisterschaften am letzten Wochenende gemeinsam mit Fang Molei am Start. Das Doppel spielte sich ohne Probleme ins Finale, wo es dann aber doch noch spannend wurde. Gegen die Doppelpaarung Julia Dür/Elina Fuchs ging das Spiel in den fünften und entscheidenden Satz. Diesen sicherten sich die beiden dann hauchdünn mit 11:9.

Auch im Einzel zeigte Nina eine gute Leistung und spielte sich bis ins Viertelfinale. Dort traf sie aber ausgerechnet auf ihre routinierte Doppelpartnerin und musste sich am Ende eher deutlich mit 1:4 geschlagen geben.