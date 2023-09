Viel Pech in der Auslosung

Bei den WTT Youth Contender-Turnieren in Varazdin (Kroatien) und Otocec (Slowenien) konnten sich Nina und Patrick Skerbinz sowie TTV Tulln-Bundesligaspielerin Celine Panholzer mit der starken internationalen Konkurrenz messen. Die Tullner Nachwuchstalente gingen jeweils an beiden Spielorten in den Altersklassen U15 und U17 an den Start. Aufgrund der letzten Qualifikationsmöglichkeit für die Jugend-Weltmeisterschaft war auch eine Vielzahl an Asiatinnen und Asiaten aus China, Japan, Südkorea und Taiwan am Start, was zu einem insgesamt sehr hochkarätigen Teilnehmerfeld führte.

Während Patrick Skerbinz in allen Bewerben zumindest die Vorrundengruppe überstehen konnte, war Nina Skerbinz vom Pech verfolgt. Als gesetzte Spielerin wurde sie gleich dreimal in der Vorrunde mit einer ungesetzten Chinesin gelost. Lediglich im U15-Bewerb in Varazdin gelang mit zwei klaren 3:0-Siegen gegen eine Polin und eine Kroatin der Aufstieg. Doch in der 2. Hauptrunde wartete ausgerechnet wieder eine Chinesin. Gegen Zhao Wangqi konnte Nina zwar sensationell mithalten, musste sich jedoch knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Für ein Ausrufezeichen sorgte Celine Panholzer in Otocec mit dem Einzug ins Achtelfinale im U15-Bewerb. Dort war abermals gegen eine Chinesin mit 1:3 Endstation. „Die Ergebnisse schauen auf den ersten Blick nicht allzu gut aus, wenn man sich aber die Leistungen ansieht, bin ich dennoch zufrieden. Besonders Nina zeigte sich stark verbessert. Dass sie in allen vier Bewerben an einer Chinesin scheiterte ist schon ausgesprochenes Pech“, so Betreuer Andreas Hammerschmid.

Der Blick ist schon in die Zukunft zur europaweiten ETTU Youth Series im serbischen Dimitrov gerichtet, die Ende September stattfindet. „Also eine Chinesin kann diesmal zum Glück nicht zum Stolperstein werden.“ lächelt Hammerschmid.

Auftakt gegen Sierndorf

Für die Tullner Herrenmannschaft die heuer erstmals in der 2. Bundesliga antritt, geht es schon am Samstag los. Da steht das Auswärtsduell mit Sierndorf auf dem Programm, für das sich bereits zahlreiche Zuschauer angekündigt haben. Bei den Sierndorfern fehlt Nachwuchsspieler Johannes Maad, weshalb die Tullner in der Favoritenrolle zu sehen sind.