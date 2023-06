Viele Gründe für eine gelungene Feier

Der Tischtennisverein Tulln hatte am vergangenen Samstagabend einige Gründe zum Feiern:

Sowohl die Damenmannschaft mit Olympia-Starterin Liu Yuan, Andrea Botkova und den Nachwuchstalenten Nina Skerbinz, Celine Panholzer und Lara Taborsky, als auch die Herrenmannschaft Mit Thomas Grininger, Patrick Skerbinz, Martin Gasnarek, Andras Jakab und Michael Kufmüller, hatten den Aufstieg geschafft und werden nächste Saison in der Bundesliga aufschlagen.

Während die Damen sich unter den besten acht Teams Österreichs unter anderem mit Europameisterin Sofia Polcanova messen werden, gehen die Herren erstmals in der Vereinsgeschichte des TTV-Tulln in der zweiten Bundesliga an den Start.

Ebenfalls feiern durfte man die erfolgreiche Nachwuchssaison. Die 13-jährige Nina Skerbinz sicherte sich erst vor kurzem den österreichischen Meistertitel im Einzel der U17. Somit galt es nicht nur das dreißigste, sondern auch das bisher erfolgreichste Jahr in der bisherigen Vereinsgeschichte zu feiern. Entsprechend gut gelaunt konnte die frischgebackene Obfrau des TTV Heike Miller die zahlreichen Gäste im Festsaal der Musikmittelschule begrüßen.

Die Liste der Ehrengäste konnte sich sehen lassen. Erschienen waren Bürgemeister Peter Eisenschenk und Vizebürgermeister und Sportstadtrat Peter Mayrhofer, sowie die Stadt- und Gemeinderäte Lucas Sobotka, Andreas Bors und Roman Friedrich.

Auch Nationalteamspielerin und Olympia-Teilnehmerin Liu Jia, die immer wieder mit dem Tullner Nachwuchs trainiert, Sponsorin Birgit Krenn-Bösel, Pfarrer Pius Nwagwu, Rechtsanwalt Johannes Öhlböck, NÖTTV-Präsident Eduard Herzog sowie der Präsident des ASVÖ-NÖ Conrad Miller waren unter den zahlreichen Ehrengästen, Förderern und Freunden des TTV Tulln zu finden.

Einige davon hatten bereits im vorangegangenen Promi-Doppelturnier ihr eigenes Können an der Platte unter Beweis gestellt. Spaß hatten jedenfalls alle dabei. Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk leitete die Feier ein und würdigte die erfolgreiche Arbeit des Vereins im Spitzen-, Jugend- und Breitensport. Groß war der Applaus, als im Anschluss die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler zur Ehrung auf die Bühne gebeten wurden, um von Sportdirektor Andreas Hammerschmid, die Meisterinnen- und Meisterleibchen überreicht zu bekommen. Danach galt es auch Dank zu sagen. Zuerst würdigte Obfrau Heike Miller die Erfolge ihres Vorgängers Martin Cipps. Danach wurden den Vereinsmitgliedern Herbert Bengel, Ludwig Michl, Günter Jähnert, Robert Ringel und Gerald Scheucher von NÖTTV Präsidenten Eduard Herzog Ehrennadeln bzw. Leistungsabzeichen für ihre langjährige Aufbauarbeit und Leistungen verliehen.