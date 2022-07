Günter Fries: Ironman aus Zwentendorf

Werbung

Zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns legte sich der Zwentendorfer Familienvater Günter Fries ein Rennrad zu und steckte sich ein hohes sportliches Ziel: Irgendwann einmal einen Ironman erfolgreich zu finishen.

Erste Triathlonerfahrung sammelte Fries 2021 in Zell am See und in St. Pölten mit der erfolgreichen Teilnahme über die Halbdistanz und konnte sich ein erstes Bild über das Wettkampfgeschehen machen. Bereits bei diesen Antritten zeigte sich das große sportliche Potenzial. Durch Triathlon-Coach Andreas Grubmüller aus Zwentendorf perfekt vorbereitet nahm Fries heuer in Klagenfurt zum ersten Mal über die volle Distanz teil.

Bei bestem Wetter erfolgte der Start auf die Schwimmstrecke. Insgesamt 3,8 Kilometer mussten im Wörthersee absolviert werden. Da die Wassertemperatur über 24,5 Grad lag, musste ohne Neoprenanzug geschwommen werden. Bereits auf der Radstrecke verlangten die hohen Temperaturen den Teilnehmern alles ab, doch Fries biss die Zähne zusammen und bewältigte am Ende auch noch die 42,2 Kilometer lange Laufstrecke.

Bei seinem Debüt schaffte Fries es unter den 2169 Teilnehmern auf den 227. Platz und in seiner Altersklasse auf den 51. Rang. „Wenn man im Ziel steht, dann weiß man, warum man im letzten Jahr jede freie Minute im Hallenbad, auf dem Rad oder laufend verbracht hat,“ strahlte der Zwentendorfer nach seinem Erfolg. Auch Coach Grubmüller war stolz auf die erfolgreiche Premiere seines Schützlings.