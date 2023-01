Liu Yuan gewinnt Austria Top 12

Werbung

Liu Yuan, Einserspielerin der Damen des TTV-Tulln im unteren Playoff der Bundesliga, setzte beim Austria Top 12 in Lustenau ein ordentliches Ausrufezeichen.

Nach der verletzungsbedingten Absage von Sofia Polcanova ging Liu Yuan als große Favoritin ins Rennen. Immerhin spielte sie sich im Vorjahr ins Finale dieses prestigeträchtigen Events und 2020 schnappte sie sich in Fürstenfeld den Titel.

Der Favoritenrolle gerecht geworden

Das Tullner Tischtennis-Ass wurde seiner Favoritenrolle im Verlauf des Turniers durchaus gerecht. Die 37-jährige Olympiastarterin traf zunächst auf Lokalmatadorin Viola Amann. In diesem Spiel konnte Yuan ihre Routine gekonnt ausspielen und sich doch deutlich mit 3:0 in Sätzen durchsetzen.

Im Halbfinale stand sie dann der topgesetzten Amelie Solja gegenüber. In diesem Spiel hatte sie schon deutlich mehr zu kämpfen, blieb aber konstant auf ihrem Level. Am Ende stand in dieser Partie ein 3:1-Sieg (5,-6,9,6) zu Buche und der Aufstieg ins Final war fixiert. In diesem sorgte sie dann wieder für klare Verhältnisse und ließ ihrer Kontrahentin, die 24-jährige Nationalspielerin Karoline Mischek, kaum eine Chance und setzte sich erneut deutlich mit 3:0 (8,3,9) durch.

Dieser Sieg spricht für die aktuelle Form von Liu Yuan, kommt aber auch nicht ganz überraschend. Seit Wochen agiert sie auch im Dress des TTV-Tulln in absoluter Höchstform, die sie jetzt auch auf die Platte brachte.

Große Freude nach dem Sieg

Die Freude war nach dem Erfolg natürlich groß: „Ich fühle mich nach diesem Sieg sehr gut. Ich habe schon vor dem Turnier gewusst, dass ich gute Chancen habe, aber wenn das Ziel schon so hoch gesteckt ist, wird der Druck natürlich auch groß. Ich bin wirklich zufrieden, dass es geklappt hat und das ich mit dem Druck gut umgegangen bin.“

Ein entscheidender Aspekt ihres Erfolgs war die gute Vorbereitung wie Yuan betont: „Ich weiß, dass ich gegen Linkshänderinnen gut spielen kann. Ich habe mir vor dem Finale gegen Karoline Mischek daher schon eine gute Taktik vorbereitet.“

Ihre Ziele für 2023, besonders jene mit der Tullner Damenmannschaft verliert sie ob dieses Erfolgs aber nicht aus den Augen: „Das Ziel mit dem Team ist es, den Aufstieg in das obere Playoff zu schaffen und dort dann auch zu bleiben. Das ist mir sportlich das Wichtigste. “

Doch auch für sich persönlich hat Yuan hoch gesteckte Ziele: „Mein zweites Ziel ist es, gut vorbereitet bei den Staatsmeisterschaften an den Start zu gehen und dort auch gegen Polcanova zu spielen. Da ist das Ziel zunächst einmal, mehrere Sätze für mich zu entscheiden.“