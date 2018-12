Seit 2013 vergibt die Stadtgemeinde Tulln Förderungen an herausragende junge Talente im Kultur- und Sportbereich. Diesmal waren es zwei junge Cheerleaderinnen und eine Gewichtheberin, die von dieser Initiative profitierten. Zum Ende des Jahres wurden das Cheerleader-Duo Aylin Marinkovic und Lena Zellinger sowie die Gewichtheberin Freija Aflenzer mit jeweils 500 Euro gefördert.

„Mir liegt es bei dieser Förderinitiative besonders am Herzen, Talenten nicht erst am Höhepunkt ihrer Karriere zu gratulieren, sondern sie bereits am Weg dorthin bestmöglich zu unterstützen“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Die beiden Cheerleaderinnen Aylin Marinkovic (Neuaigen) und Lena Zellinger (Tulln) tanzen auf internationalem Top-Niveau. Sie sind Teil der Cheerleading-Gruppe „Milleniumdancers“, die bei der Weltmeisterschaft in Orlando gleich zwei Top-fünf-Plätze belegte. In der Königsdisziplin des Cheer-Dance, dem „Cheer Dance Freestyle Pom“, wurden die jungen Österreicherinnen nur von den Top-Nationen USA, Japan, Mexiko und Finnland geschlagen. Eine mitreißende Performance in der Kategorie „Cheer Dance Jazz“ wurde mit Platz vier belohnt (hinter Japan, USA und Mexiko).

Hinzu kamen der Europameistertitel in Helsinki sowie der erste Platz in der Österreichischen „Cheerleading and Cheer-Dance“-Meisterschaft.

Freja Aflenzer (Langenlebarn) ist nicht nur begeisterte Fußballerin, sondern auch Gewichtheberin. Die Schülerin der Sport-NMS Tulln blickt und in ihrer Paradedisziplin Gewichtheben auf nationale und internationale Erfolge zurück. Allein 2018 wurde sie bei der U-15-Europameisterschaft in Mailand Fünfte und avancierte zur sechs-fachen österreichischen Schüler-Meisterin, vier-fachen Landesmeisterin und drei-fachen Gesamtsiegerin im NÖ-Nachwuchscup. Freja hält die Österreichischen Jugendrekorde in der Gewichtsklasse bis 44 kg und 47 kg.

Als Fußballerin spielt sie nicht nur im Verein (U-14-Landesliga), sondern auch der Auswahl (U 14-Bundesländer-Meisterschaft und EVN-Juniors-Cup).

„Auf ihrem Weg zu ihren Zielen im Jahr 2019 – die Teilnahme an der EM im Gewichtheben und die Aufnahme in das nationale Zentrum für Frauenfußball St. Pölten – unterstützt sie die Stadtgemeinde Tulln sehr gerne“, so Eisenschenk.