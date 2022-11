„Laufend helfen“ wirkt: Spenden für Felix gesammelt

Werbung

Wie schon so oft, hat der jüngste Spendenlauf von Markus Riederer viel bewirkt. Vor knapp einem Monat startete er seinen Lauf für den kleinen Felix in Traismauer und beendete diesen rund 30 Kilometer später in Tulln.

Ein phänomenaler Empfang am Hauptplatz nach dreieinhalb Stunden Laufzeit war sein persönliches- und das Ziel der Aktion von „Laufend Helfen 2.0“.

Markus Riederer übergab Florian Prokesch den Scheck mit der eindrucksvollen Spendensumme. Foto: www.laufend-helfen.at

Obmann Markus Riederer freut sich heute über den aktuellen Spendenstand von stattlichen 23.243,82€: „Es war ein echt tolles Erlebnis mit so vielen lieben Menschen gemeinsam etwas bewegt zu haben. Ich möchte mich hier noch einmal bei allen bedanken, die mich begleitet haben und bei allen Spendern. Unglaublich ist die beste Formulierung für das, was wieder Großartiges passiert ist.“

Unterstützt wurde er dabei nicht nur von seiner Familie und Freunden sondern auch von Firmen, Sportlern, einer erfolgreichen Tombola und „vielen vielen herzensguten Menschen“, wie er stets betont.

Alle Informationen zu „Laufend Helfen 2.0“, dem Schützling Felix und der Benefizaktion gibt es online unter www.laufend-helfen.at und auf der gleichnamigen Facebook-Seite.

Beim vierjährigen Felix aus Tulln wurde ein Medulloplastom, ein bösartiger Tumor im Schädel/Hirn Bereich festgestellt. Zahlreiche Therapien in Österreich und Deutschland sind zur Behandlung notwendig. Markus Riederer: „So viele Menschen haben wieder geholfen. Da bestätigt sich unser Laufen-Helfen-Motto ‚nur zusammen sind wir stark‘.“

Natürlich darf auch weiterhin gespendet werden. Spendenkonto: AT39 3288 0000 0058 6875. Verwendungszweck: Felix.