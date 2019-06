An zwei Tagen ging der Tullner Triathlon rund um das Aubad über die Bühne. 450 Starter hatten sich dafür in der Rosenstadt eingefunden „Leider weniger als zuletzt, da das Wetter im Vorfeld einfach zu schlecht war“, weiß Organisator Patrick Schiel.

Die Kinder machten am Samstag den Anfang und starteten im Aubadwasser, um den Teich danach laufend zu umrunden.

Tags darauf ging es mit der olympischen Distanz los, die etwa Sebastian Cerny aus Purkersdorf bestritt. Dieser ließ es sich nicht nehmen, nachher noch im Sprintbewerb zu starten und wurde dort sensationell Erster. Mitorganisatorin Tina Zehetner wagte sich ebenfalls kurzerhand an die halben Distanzen und wurde mit ihrer Zeit von 1:23,43 insgesamt 90, in ihrer Altersklasse siebente. „Sie hat sich damit den Traum erfüllt, bei einem selbst organisierten Triathlon zu starten“, so Schiel.