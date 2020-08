Die ÖTV-Challenge-Series war fest in Tullner Hand. Beim Masters im Wiener Colony Club, für das sich die Top-Acht der drei vorangegangenen Turniere qualifiziert hatten, setzten sich Lucas Miedler (Tulln) und Anna Größ (Absdorf/TC Tulln) durch.

Größ war strahlende Siegerin des Damen-Bewerbs. Alle drei Gruppenspiele hatte die Siegerin von Vogau gewonnen, zwei davon in drei Sätzen. Auch das Finale gegen Arabella Koller ging in die Verlängerung.

Blitzstart: 6:0, 1:0 für Anna Größ

Dabei hatte es zunächst nach einer klaren Sache ausgesehen. Anna Größ kehrte ihr allerbestes Tennis hervor und gewann im Eilzugstempo von 26 Minuten sieben Games in Folge. „Anna hat in dieser Phase unglaubliches Tennis gespielt, das war Wahnsinn“, schnalzte Trainer Tomas Chalupa mit der Zunge.

Von Nervosität war bei der 18-Jährigen keine Spur. Dabei hatte sie eine Menge: „Ich war im Finale sehr nervös und habe das erste Mal in meinem Leben vor Fernsehkameras gespielt.“

Koller, der von einigen Experten die Favoritenrolle zugewiesen worden war, bewies Moral. Von den folgenden sieben Games machte die Oberösterreicherin sechs – 6:0, 2:6, Satzgleichstand. Es hieß: Zurück an den Start.

Die Absdorferin selbst hatte sich auf einen harten Kampf eingestellt. „Gegen sie habe ich eine 3:1-Bilanz, zuletzt mit 7:6 im dritten Satz gewonnen (beim Finale in Vogau; Anm.), eine Woche zuvor in drei Sätzen verloren (im Halbfinale von Neudörfl).“

Beim Masters setzte sich erneut Anna Größ durch, sie behielt im dritten Satz mit 6:4 die Oberhand. Für Chalupa waren es die mentale Stärke und der größere Siegeswille, die den Ausschlag gaben, Größ selbst führte den Sieg auch auf eine Umstellung ihrer Taktik zurück. „Ich habe nicht mehr so viel Risiko genommen, den Ball im Spiel gehalten. Das hat gut funktioniert.“ So gut, dass die Absdorferin den Siegespokal und ein Preisgeld von 2200 Euro in Empfang nehmen durfte.

Jetzt fehlt nur noch die Konstanz

Chalupa ist mit der Entwicklung seines Schützlings sehr zufrieden: „Anna hat in wichtigen Momenten super gespielt. Sie muss nur noch konstanter und mental stabiler werden.“

Als nächstes ist Anna Größ bei einem Turnier in Telf am Start, ehe sie beim Rosenturnier des TC Tulln aufschlägt – dies übrigens zum allerersten Mal.

Phasenweise hochklassiges Tennis gab es im Herren-Finale, das Lucas Miedler und Sandro Kopp austrugen. Dem Tullner gelang die Revanche für die 2:6-, 6:7-Niederlage, die er gegen den späteren Turniersieger im Halbfinale von Vogau bezogen hatte.

Miedler behielt im ersten Satz mit 6:3 die Oberhand. Wieder. „Es war zum schon siebenten Mal in Folge, dass ich den ersten Satz mit einem Break mit 6:3 gewonnen habe“, weiß Miedler.

Viele Breaks im zweiten Satz

Kurios war auch die Entscheidung im zweiten Satz: Ein Doppelfehler Kopps ermöglichten Miedler zwei Breakbälle, die der Tullner nutzte. Im folgenden Spiel unterlief auch Miedler ein Doppelfehler zum 15:40 – sofortiges Re-Break. Dann nahm Miedler Kopp erneut das Service ab, 5:4, und der Favorit servierte aufs Match. Miedler verwertete den ersten Matchball.

Miedler zollte seinem Gegner viel Lob: „Sandro spielt gut, er hat einen guten Kick und Spin, der Ball ist unangenehm hoch weg gesprungen.“ Schlüssel zum Sieg sei seine gute Return-Leistung gewesen. Druck habe Miedler keinen gespürt. „Ich war vom Ranking her der Beste und der, den es zu schlagen galt.“ In seinem Gruppenspiel gegen David Pichler wackelte er ein bisschen, fiel aber nicht (7:6 im dritten Satz). „Ich war froh, dass es die Möglichkeit gegeben hat, dieses Turnier zu spielen. Und ich wollte es natürlich auch gewinnen.“

Die Rückhand bereitet

Miedler viel Freude

Die Marschroute stimmt. „Ich fühle mich derzeit sehr gut am Platz, auch und vor allem mit der Rückhand, mit der ich Slice und schnell spielen kann. Die Taktik, den Gegner mit kürzeren Bällen nach vorne zu holen und ihn zu einer Vor-, Rückwärtsbewegung zu zwingen, mögen vor allem groß gewachsene Spieler nicht. Auch der Schläger-Wechsel zu einem anderen Head-Modell hat sich voll ausgezahlt.“

Nach siegreichen Bundesliga-Einsätzen für Irdning (6:0, 6:4 gegen Sedletzky/Harland; 6:3, 6:4 gegen Madarasz/Mauthausen; Siege auch im Doppel) bestreitet Miedler in Vogau ein Future-Turnier. „Aufgrund der momentanen Situation sind die Challenger zu gut besetzt …“