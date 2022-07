Laufparty mit 662 Teilnehmern

Werbung

Nach zwei Jahren pandemiebedinger Zwangspause war es vergangene Woche endlich wieder soweit und der Tullner Rosenarcadelauf konnte in seine 10. Auflage starten.

Wie schon bei der letzten Auflage im Jahr 2019 sorgten schweißtreibende Temperaturen von über 30 Grad am Tullner Hauptplatz für eine große Herausforderung für die Organisatoren und die vielen Teilnehmer. „Von 2019 haben wir viel gelernt“, so der Obmann der Sportunion Tulln Johannes Blauensteiner. „Wir haben bei den Labestationen den Personalstand erhöht und deutlich mehr Wasser und Verpflegung bereitgestellt“. Rund 50 Helferinnen und Helfer sorgten so für einen reibungslosen Ablauf der Laufveranstaltung. Zudem wurde auch das Personal des Roten Kreuzes aufgestockt, um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Um 16.30 begannen das läuferische Programm. 55 topmotivierte Mädchen und Burschen der Jahrgänge 2016 und jünger gingen beim Minilauf über 335m an den Start. Sie alle dürften sich im Ziel als Sieger fühlen und wurden dementsprechend mit einer Medaille geehrt und von den Zuschauern gefeiert.

Gebrochene Rekorde absehbar

Beim anschließenden Kinderlauf war bereits in der Voranmeldung zu sehen, dass alle bisherigen Teilnehmerrekorde deutlich gebrochen werden. Über 80 Kinder starteten in zwei Wellen neutralisiert hinter einem Führungsfahrrad in die zwei Hauptplatzrunden.

„Diese Startmethode hat sich bereits in den letzten Jahren sehr gut bewährt. Es kam zu keinen Stürzen oder sonstigen gefährlichen Situationen trotz des großen Teilnehmerfeldes“, so der Bereichsleiter der Strecke Franz Patz. Auch beim Jugendlauf, der Jahrgänge 2003-2011, gab es ein Rekord-Teilnehmerfeld. Waren es in den letzten Jahren zwischen 20 und 30 Teilnehmer, so waren es bei dieser Auflage sagenhafte 70. Bei diesem Lauf gab es insgesamt drei Hauptplatzrunden zu je 335m zu absolvieren und teilweise hervorragende Zeiten.

Ein weiterer Höhepunkt beim Tullner Rosenarcadelauf war der Inklusionslauf. Gemeinsam mit der Rosenarcade organisierte die Sportunion Tulln einen Autobustransport von den Heimen der Behindertenhilfe Oberrohrbach und Stockerau. Zahlreiche Zuschauer, Läuferinnen und Läufer wurden von den Moderatoren zu einer Hauptplatzrunde als Zeichen eines friedvollen Miteinanders aufgerufen.

Bei der Siegerehrung der Kinder- und Jugendläufe durften Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger und Bürgermeister Peter Eisenschenk die vielen Anwesenden am Tullner Hauptplatz begrüßen. Für zusätzliches Rahmenprogramm sorgte eine Tanzvorführung der Sportaerobic Gruppe der Sportunion Tulln.

Um 18 Uhr ging es dann über die längeren Distanzen los. Den Start machten die Walker und Hobbyläufer über 6,4km.

Die abwechslungsreiche Strecke führte durch die Innenstadt an die Donaulände, in die Au, durch das Einkauszentrum Rosenarcade wieder zurück zum Hauptplatz. Siegerin über die 6,4km wurde Beatrix Reisner von der Sportunion Tulln. Schnellster Mann wurde Alexander Bichl vom LC Werbeprofi.

Bei den WalkerInnen wurden die Sieger wieder via Mittelzeitwertung ermittelt. Herta Schaupp vom SC Neustift am Felde kam dieser am nächsten.

Der absolute Höhepunkt war aber zweifelsfrei der Haupt- und Staffellauf mit den Sonderwertungen für Tullns schnellste Firma und Tullns schnellsten Verein. Um 19.30 Uhr setzte sich das große Starterfeld in Bewegung um die drei Runden zu je 3,2km zu absolvieren. Vom Startschuss weg machte Jakob Mohamad von der Sportunion Tulln, der bereits die letzten Auflagen des Hauptlaufes für sich entscheiden konnte. Er kontrollierte das Tempo und das Feld vom Anfang bis zur Ziellinie und lief einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein. Bei den Damen konnte sich Victoria Abulesz vom LG Wien durchsetzen. Auch der Staffellauf erfreute sich erneut größter Beliebtheit. Dabei galt es in einem 3er-Team die Strecke zu absolvieren. „Dieser Bewerb ist der absolute Stimmungsmacher“, sind sich die Moderatoren Michael Pimiskern, Christoph Hogl und Marcus Poscharnig sich einig.

Schnellste Firma war die Firma Breitwieser, die mit ihrem Mixedteam die Strecke in 40:57min absolvierte. Der schnellste Verein war der SV Rust, der die Strecke in 40:59min absolvierte.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden alle Gewinner gebührend gefeiert. Das Organisationsteam der Sportunion Tulln hat erneut ein makelloses Event in die Stadt gezaubert und bedankt sich bei allen Teilnehmern und allen, die am Gelingen des Rosenarcadelauf mitgewirkt haben.